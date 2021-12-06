竊盜犯撞警脫逃「洋洋得意」 辯不知撞到人、頂多過失

通緝犯胡典堯去年11月到一處加油站竊取保險箱40萬元後逃逸。警方在圍捕時，他開車撞警，林姓實習警員一度命危。基隆地檢署依殺人未遂罪起訴，基隆地方法院依加重竊盜、傷害等罪判胡4年6月徒刑。胡和檢方皆上訴，台灣高等法院今行準備程序，徐辯稱當時天色昏暗又下雨，擔心是錢莊或仇人尋釁，才把車往前開，不知道撞到人。

36歲的胡典堯有多次竊盜前科，目前在基隆監獄服刑。去年11月12日凌晨5點多，胡到基隆市安樂區一處加油站，利用冷氣室外機攀爬上樓後，從窗戶進入辦公大樓，先竊得保險箱鑰匙再開啟保險箱，偷走40多萬元現金。

專案小組隔天晚間7點多，查出胡駕駛的紅色車輛出現在市區，一路圍捕，在愛二路趁胡等人時，將兩輛車分別停在胡的車前、後方，警察大喊「警察、下車」，並下車抓人。胡踩油門衝撞，林姓實習警員閃避不及被撞。

胡典堯逃離現場後，在友人接應下染髮、變裝，躲在台中，去年11月20日因外出吃早餐，在台中落網，加油站竊取的40萬元花到剩6萬。胡聲稱，不是故意要撞實習警察，因身背5條通緝，沒有勇氣投案。

基隆地院認為胡典堯犯的是刑法妨害公務罪、傷害罪、踰越門窗竊盜罪，但不認為有殺人犯意。基院認為胡貪圖不法所有，竊取他人財物，為逃避員警查緝而駕車衝撞，造成公務車輛損害、員警受創嚴重，而撞擊偵防車逃脫後還「洋洋得意」，判他4年6月徒刑。

高院今開庭時，檢方人認為胡有殺人不確定故意，胡堅決否認有傷人之意，自認頂多是「過失傷害」。

法官詢問胡典堯，當時是否看到穿著刑警外套的警察、聽到對方喊叫「警察、下車」？胡答稱沒有看到穿背心的，並說是因朋友邀約才駛到該處，沒有看到埋伏的警察，且當時「腦筋一片空白」。