廢汙泥亂倒河床魚塭農地 彰化法院重判業者共罰8600萬

桃園縣冠昇環宇、同開公司及苗栗縣長信公司等環保公司串通清運、貨運和砂石公司，將高達十四萬噸事業汙泥濫倒在河川地、農牧用地造成汙染，彰化地方法判依違反非廢棄物清理法、幫助申報不實罪等判處清運公司邱姓負責人11年、冠昇寰宇李姓總經理8年2月，其餘20人判處8年到1年6個月不等徒刑，業者共裁罰8600多萬元罰金。

冠昇環宇、同開、長信、富晴、興茂等公司從2017到2019年間原本應把事業汙泥先固化處理成環保人工粒料，但業者為節省成本，竟把向高科技、精密機械和石化業者委託處理的事業汙泥未妥善處理就委由清運公司運至大安溪、濁水溪的行水區和彰化芳苑鄉、芬園、花壇、雲林縣口湖鄉等廢棄魚塭及農地棄置貯存、掩埋、或回填，有污染環境之虞。

檢調甚至在大安溪鯉魚潭的中游河川地河床挖出事業廢棄物，經檢測酸鹼值達十二，屬於強鹼，對環境已造成嚴重汙染。

判決指出，冠昇公司黃姓董事長、李姓總經理、溫姓廠長、江姓業務副理等人先前也曾因事業廢棄物處理偷工減料獲緩起訴處分，但未知警惕，仍與蘇姓、鄭姓運輸業者、宇駿公司、齊國公司勾結，以混凝土預拌場、砂石場為掩埋、回填地點，或先在預拌場堆置再伺機外運，棄置在攸關民生用水、農業灌溉安全之水源地、河川地、農地等地，再以假發票做假帳並偽造產品去向證明，以合法掩護非法，規避主管機關稽查。

法官認為，案發後冠昇公司對於被丟到中臺灣各地污泥也不願出面善後清理，罪質甚重，宜量處中高度刑，併科罰金。

舜御公司、宇駿營造公司邱姓負責人在彰化縣二水鄉經營汙泥暫存場，明知長信公司、冠昇公司出產的污泥烏黑髒臭，僅貪圖利益而大量進貨，除堆置於台中烏日慶光廠及二水廠外，還將污泥四處丟棄掩埋，污染範遍及中部各地，至今未清理。

彰化地方法院依違反非法清理廢棄物罪、幫助申報不實罪等判處宇駿營造公司邱姓負責人11年徒刑、冠昇寰宇李姓總經理因否認犯行又是累犯判處8年2月併科罰金500萬元、黃姓董事長4年4月併科罰金400萬元，冠昇公司罰金1200萬元，並追繳犯罪所得1500多萬元；同開公司詹姓環保經理8年2月併科罰金750萬元，同開公司罰1700萬元。