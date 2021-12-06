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礁溪老爺酒店食物中毒案 總經理緩起訴

中央社 / 宜蘭6日電

礁溪老爺酒店自助餐廳去年發生食物中毒案，至少164人通報不適，檢體檢出諾羅病毒，縣府將全案函送偵辦；檢方日前偵結，沈姓總經理緩起訴1年，須向公庫支付新台幣2萬元。

根據台灣宜蘭地方檢察署緩起訴處分書，酒店沈姓總經理是現場實際負責人，本應注意販賣的食品不得染有病原性生物，或造成經流行病學調查認定屬造成食物中毒原因，並無不能注意情事，竟疏未注意公司廚工於去年8月1日到2日前陸續感染諾羅病毒。

感染諾羅病毒廚工於同年月2日到5日在公司製作食物供應民眾，使民眾陸續發生腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐、發燒及頭暈等食物中毒症狀，經宜蘭縣政府衛生局將公司廚工、外場及個案糞便檢體，送請衛生福利部疾病管制署檢驗，都檢出諾羅病毒。

檢方說，沈姓男子涉犯食品安全衛生管理法規定，過失販賣染有病原性生物食品致危害人體健康罪，公司則違反同法規定而科以罰金刑。考量沈姓男子犯後坦承犯行，已與食物中毒被害人達成和解，頗有悔悟之意，予緩起訴1年，被告沈姓男子和公司並應於緩起訴處分確定日起8個月內，分別向公庫支付2萬元、10萬元。

食物中毒 諾羅病毒 衛生局

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