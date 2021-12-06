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不做家事？遭公公毆打 媳婦告傷害判4月民事賠2萬多

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣蕭姓老翁不滿媳婦林女不做家事，將兩個孫女都給他照顧，與媳婦發生爭執，蕭男打媳婦，還恐嚇「要殺了妳、我現在想要你的命」等語，打傷媳婦，造成媳婦頭部、臉部受傷，媳婦提告傷害附帶民事賠償，屏東地院審理後，蕭姓男子傷害罪處4個月有期徒刑，可易科罰金。民事部分，判賠償媳婦2萬1060元。

判決指出，蕭姓老翁與媳婦在去年3月間發生爭吵，蕭姓老翁出言恫嚇「要殺了你、要讓你死」等語，接著徒手毆打媳婦頭部、臉部，導致媳婦頭部受傷、下唇撕裂傷、右上臂挫傷等傷害，媳婦提告傷害附帶民事賠償，賠償醫藥費1060元，與精神上痛苦求償30萬元。

合議庭審理，蕭姓老翁告訴法官，他有傷害對方，恐嚇部分是氣話，因為媳婦不做家事，將兩個孫女都給他照顧，當時他去找媳婦溝通，請媳婦不要吵鬧，不然生活很難過。

合議庭認為，兩造關係親近，有緣成為一家人，因生活習慣家庭背景不同，同居一處時難免有摩擦誤會，本應理性溝通，和平相處。蕭姓老翁比媳婦年長20多歲，人生經驗較媳婦豐富，更應懂得暴力無助於解決問題道理。

合議庭認為，蕭姓老翁竟在一怒之下動手傷人，造成媳婦精神上痛苦，徒增彼此嫌隙，做了不好示範，但兩造同居一處多年，相信老翁不是沒付出，事後坦承認錯，在刑事案件中表示願意與媳婦和解，但媳婦無意願而無法達成和解。考量蕭姓老翁毆打媳婦時，僅徒手未持武器，並非預謀下重手，且媳婦傷勢不重，兩人現今也沒有同居一處，彼此間接觸與摩擦應可減緩，媳婦受毆打造成精神痛苦也可獲平息。

合議庭認為，精神損害賠償部分，應以兩萬元相當，醫藥費部分1060元，判賠2萬1060元；刑事部分傷害罪判處法院另判處4個月，可易科罰金，一天一千元。

屏東地院外觀。圖／本報資料照
屏東地院外觀。圖／本報資料照

媳婦 屏東縣

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