陸生周泓旭被控共諜檢想傳大陸官員 律師：叫罪犯來我國？

陸生周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交部公務員並收集情資，他遭押425日，台灣高等法院依國安法判刑1年2月徒刑，羈押期剛好抵扣刑期，最高法院前年3月判刑定讞。但周另被控與新黨青年軍「發展組織」，一審無罪，檢方上訴，高院今再開庭，周批評檢方基於不是事實的東西來編故事，讓人義憤填膺。

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王的父親王進步，被控與周泓旭「發展組織」，觸犯國安法。檢方指控，周2014年結識王進步父子、林、侯，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

但台北地院認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。此外，檢察官所指的組織名單，是王等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員，判5人無罪。

檢方上訴，認為一審判決認事用法違誤，並援引最高法院2015年度台上第643號刑事判決意旨，認為只要組織的成立目的是對外接觸、招攬、吸收成員或壯大、增進該組織即違反國家安全法。檢方認為，就算周泓旭等人「灌水」、「半欺騙」，也不影響犯罪成立。

高院上月22日開庭時，先傳王炳忠、林明正、侯漢廷、王進步，4人皆稱檢方上訴無理，且他們一再被限制出境，根本是「無罪的懲罰」。今天高院傳周泓旭，周澄清他不認識任何國台辦官員，且未接受金援，檢方應以事實為基礎，不要汙衊他的清白。周表示，他來台求學的確參加過統派的學生社團，但畢業前就沒參加，這些團體在他來台前就成立，不是他發展的。

檢察官今仍要聲請傳喚崔趙輝、趙超作證，並否認在調查局人員在搜索周泓旭住處時「偷偷放東西到他電腦」。周說，他的畢業論文有寫侯漢廷「很正常」，但檢察官說他向侯漢廷、林明正要軍人資料根本不是事實，他無法接受，且質疑調查人員的搜查真實性。

律師劉繼蔚表示，檢察官起訴時直接認為崔趙輝、趙超是間諜行為中的指揮者，檢方想以法院傳票要兩人來我國作證，不就是以司法為名來誘捕罪犯？是在行使偵查作為還是想發見真實？劉說，依檢方起訴，崔、趙兩人不僅是重要關係人，而且還是危害中華民國的罪犯，兩人可以放心來我國嗎？他認為人性不可能也沒有必要。