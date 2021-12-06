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找張忠謀分享半導體優勢 許宗力：法官不是只鑽研法條

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

司法院今舉辦首場趨勢講堂，邀請台積電創人張忠謀演講「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。司法院長許宗力致詞指出，法官是用法律解決社會紛爭，但絕對不是只會鑽研法條的「法匠」，法官也必須要深入了解多元社會，法官需要多了解社會脈動，盡可能從不同領域集結養分，法官絕對不是只懂法條，多多認識了解社會潮流趨勢，司法院為此舉辦趨勢講堂，邀請各領域傑出人士提供寶貴經驗、跨領域思維和學習。

他說，首場趨勢講堂邀請到國內科技企業標竿人物、有「台灣半導體教父」之稱的張忠謀，來跟分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，張除了對台灣的高科技產業有巨大貢獻外，長期以來更用技術、用創新、用熱情，讓世界看到臺灣，他是全球知名企業家，也多次代表台灣參加APEC領袖會議，他的精彩成就，如果全部介紹時間可能不夠。

許宗力指出，台積電的成功也不需要多說，台積電的成功，吸引全球許多企業的競爭與模仿，但是至今世界上仍只有一家台積電，也是業界領頭羊，究其原因，因為在眾多半導體產業中，只有一位張忠謀，因此張的影響力不僅僅只是在科技業，而是更全面性的影響著現代生活的形貌。

司法院今舉辦趨勢講堂，邀請張忠謀（右二）演講「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。記者林孟潔／攝影
司法院今舉辦趨勢講堂，邀請張忠謀（右二）演講「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。記者林孟潔／攝影

司法院 半導體 台積電 許宗力 張忠謀

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