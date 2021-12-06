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板橋農會理事長郭進源遭控詐貸 檢證實接獲告發調查中

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

板橋農會理事長郭進源今被媒體爆料涉及詐貸2.8億元，新北地檢署證實有接獲民眾告發，目前正由黑金組檢察官偵辦中。

媒體爆料，郭進源和黃姓地主簽署虛偽合建契約，由人頭地主持土地詐貸2.8億元，事後侵吞貸款、土地。法院判決資料指出，黃姓地主為此不滿，曾在土城豎立大型看板，指控郭進源等人「為富不仁，涉嫌以非法手段，運用農會資金，詐騙楹峰公司土地」等語。

法院判決資料指出，2010年黃男與郭進源的公司詮宏建設簽立合作興建房屋契約書，約定將名下土地移轉登記給詮宏建設指定的林男，向板橋農會辦理抵押貸款。未料黃男將土地過戶後，林男以土地向農會貸得2億8千萬元，卻將土地大部分轉移登記給其他人，黃男發函要求回復登記被忽略。

法院調查，雖然郭進源等人在貸款前已支付1億1千多萬元的款項，但他事後不僅逕行終止合建契約，應支付的款項還短少2億8千萬元，可見郭等出資實際上「全無出資可言」，法官並指出合建契約明顯不利於黃男與其公司，有違公平。

法官認為，黃男另提告郭進源詐欺、侵占、背信等案件，均由檢方認為罪嫌不足不起訴，因此無法證明黃男在看板上所指謫郭進源等人的文字為真，但依證據資料顯示，幾乎可以認定黃男有相當理由確信他所指謫內容為真，主觀上應無故意誹謗，且內容涉及公共利益，判決無罪。

今有媒體再度爆料，當時郭進源為「黑吃黑」，不僅侵吞詐貸款還將土地輾轉過戶到農會監事妻子等人名下。新北地檢署今天表示目前正由黑金組檢察官著手偵辦中，「案件仍在調查」。

郭進源除擔任板橋農會理事長，同時也是新北市警友會理事長。圖／警方提供
郭進源除擔任板橋農會理事長，同時也是新北市警友會理事長。圖／警方提供

農會 詐貸

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