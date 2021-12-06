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要選舉了！檢察總長視察台中地檢 給出2項指示
本月中旬與明年1月初，分別舉辦公投與台中第二選區立委補選，檢察總長江惠民、台中高分檢檢察長謝榮盛今天上午前往台中地檢署視察，聽取中檢、市調處、市警局等單位報告，江在會中作出2項指示，要求行政中立、程序正義，另外偵辦案件時，檢、警、調要加強聯繫，適時溝通情資，以免偏斷。
台中地檢署表示，今天上午10時許，檢察總長江惠民、台中高分檢檢察長謝榮盛到本署視察，並召開公投及立委補選查察會議，聽取本署、法務部調查局台中市調查處、中部地區機動工作站、台中市政府警察局等單位報告此次全民公投、立法委員補選的相關工作及人力布署。
檢察總長江惠民在會中慰勉各單位同仁此段期間辛勞，並具體指示於選舉期間，應堅守行政中立、程序正義，依照事證，積極查辦，以避免民眾質疑，對於選舉現金賄選、暴力、賭盤、假訊息、違法餐會等案件，應予以加強蒐證查緝，並應向民眾加強宣導，以免觸法。
江惠民另指示檢、警、調偵辦案件時，應加強聯繫，情資適時溝通，集眾人思慮，避免偏斷，以期確實掌握事證，完備偵查。
江惠民最後要求警察機關在公投、立委補選期間，務必加強治安工作，慎防暴力事件， 維護街頭秩序，澄淨選風，確保選舉公正。
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