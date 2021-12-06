要選舉了！檢察總長視察台中地檢 給出2項指示

《家暴法》實施了22年，已經不夠用了！律師溫令行說下達民事保護令，往往要搬家走人的反而是被害人，懲罰不到施暴者；前立委黃淑英也說，暴力的加暴者，往往把社工、家暴中心看成加暴的下一個目標，但法律卻保護不到他們；監察院監察委員紀惠容更說「《家暴法》內容不足，跟不上惡劣暴力者的行徑。」

2021-12-06 19:31