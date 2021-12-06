影／前法官涉貪 哀求快快審理別再拖：全家靠我一個

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，涉嫌詐取加班費，又涉財產來源不明，遭依貪汙罪嫌起訴。士林地院今天開庭，陳否認犯罪，質疑檢察官的起訴內容只擷取筆錄中想要的「是在描述我姐是我的白手套嗎？」檢方起訴根本是一魚三吃，起訴外，還送到律師評鑑、法官評鑑。他肯求審理期日越早越好，很怕影響律師執業工作權「全家都靠我一個」。

前法官陳梅欽今年11月25日遭法官評鑑委員會決議移送懲戒法院職務法庭。涉貪案士林地院今開庭，法官向公訴檢察官確認起訴法條為貪汙治罪條例違背職務收賄罪，犯罪時間在2012年至2018年間，並確認起訴書內的帳戶交易明細。

事隔7個月再開庭，陳梅欽呈上答辯狀還附上許多資料，強調財產沒有不明，否認犯罪，說一定是先有涉貪，分他字案調查，過程中才去發現財產不明，但是，到現在還是不知涉貪被分案的時間點。

陳指出，起訴書的待證事實寫他的胞姊郵局帳戶在10天分別存入10萬、30萬、40萬現金共80萬元，且帳戶不時有不明現金存入，但事實上是3萬元、4萬元。他懷疑，「檢方是否在描述我姐是我的白手套嗎？」胞姊2012年賣房，扣稅淨值1800萬元，筆錄都有寫「這麼客觀事實，但起訴書卻變成她沒有所得」。

陳繼續陳述，第一次開庭他都沒看卷，是相信起訴書一定有所本，但在評鑑會後，他嚇到了，才會去整理他與親友的筆錄內容及相關事證，來證明客觀事實。

法官問在母親過世後，他胞兄每月給多少錢？陳回答6萬元，並抓緊時間解釋，2012年澎湖的房子整理完成，為了接母親回澎湖住，才會貸款300萬元，當時只有他1個人在澎湖，所以才會麻煩胞姊去存款，後續接回妻小後，才由妻子處理帳戶存款。他說，起訴書只擷取想要的，其餘不講。

法官問是否有聲請調查事項？檢察官聲請向銀行調閱陳梅親貸款的還款方式，並傳喚陳姓胞姊作證。陳認為，檢方早該在6月的辯護人則稱，關於交易明細摘要，查詢銀行網站就能知道摘要定義，無調查必要。

陳梅欽最後說，很害怕官司一直拖下去，影響工作權，檢察官的起訴書「一魚三吃」，起訴外還被送律師評鑑、法官評鑑，尤其是在小地方（澎湖）「全家（經濟）靠我一個」，「新聞報導後我還能講什麼」。

法官諭知，檢方在2周內提出明確的還款方式聲請時間範圍，陳在2周內回覆意見，再由法院衡量是否聲請調查，下次開庭行審理程序，傳喚陳姓胞姊交互詰問。