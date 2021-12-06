府發言人提出蔡英文博士證書 彭文正律師不信欲聲請傳喚阿扁

總統府發言人張惇涵就蔡英文總統博士學位疑雲開記者會，指台大新聞研究所前所長彭文正評論不實；彭自訴張加重誹謗，台北地方法院今天開庭。張惇涵當庭提出蔡的英國倫敦政經學院博士證書、2紙證明文件取信合議庭，但彭的律師仍認為文書造假，還聲請傳喚前總統陳水扁作證。

合議庭原本今天召開審理庭，不過，彭文正的律師張靜、李震華認為，張惇涵誹謗彭文正的新聞稿經過府內層層簽核，追加自訴總統府公共事務室主任張文蘭犯偽造公文書罪，請法官調查總統府內簽，庭畢，審判長李小芬諭知本案候核辦。

上午開庭前發生小插曲，一名旁聽民眾想穿整套博士服入法庭，被法警攔阻，民眾認為法庭並未規定服儀，雙方起口角，審判長後來准許可穿博士服旁聽，但應脫下博士帽，糾紛結束。

李震華說，張惇涵的總統府發言人職務不是正式編制，「他是黑官」，張惇涵負責的工作是新聞聯繫、輿情分析，怎麼可能看過臉書就相信博士學歷為真；彭文正是資深媒體人、新聞系教授，基於第四權就論文案合理評論，無法接受被張惇涵指控刻意迴避調查、扭曲事實。

張靜說，根據旅美教授林環牆的調查報告、台大教授賀德芬的說法，彭文正認為蔡英文頂多在35年前完成論文撰寫、實未取得博士學歷而為評論，卻被張惇涵誣指為「造謠」、「抹黑」、「扭曲」，張惇涵的新聞稿已毀損彭的名譽，且新聞聲明發布前蔡英文一定知情，「不然張惇涵沒這個膽！」

張惇涵說，2019年9月12日總統府的新聞稿是他本人撰寫，由相關幕僚分傳國內、國外2個記者群組，沒有層層上；張還說，總統府根本沒有「發言人室主任」這個職務及職稱。

張惇涵說，蔡英文於2015年申請補發的博士證書，早在2019年7月即公諸在國人面前，他8月29日也拿出來展示，且蔡英文當天就將照片PO上臉書，蔡英文確於1984年取得博士證書，「不敢面對真象的是彭先生吧！」

張惇涵的律師陳一銘說，彭文正追加自訴的目的，在拖延訴訟，彭本身不出庭，卻一再藉程序要張惇涵面對法庭，「這是嚴重的騷擾」；另名律師陳鵬光說，如果法官裁准彭文正可以追加自訴，「難道下一次彭文正不會繼續追加嗎？」

張惇涵根據去年另名法官卓育璇(自訴案換過法官審理)「提出正本很困難嗎？」的質疑，今天攜帶一套書證出庭庭呈，證據是以牛皮紙袋包裝的蔡英文博士證書、以及以透明塑膠文具夾保護住的2份證明書。

依張惇涵的說法，書證即蔡英文有倫敦政經學院博士學歷的證明，法官將一式三份書證交給彭文正的律師團勘驗，李震華、張靜打量證據良久，仍認為類似證書「網路上就可以買得到」。

李震華說，蔡英文稱的博士證書是2015年補發，但牛皮紙信箴上沒有收件地址，紙袋背面的自黏性貼紙，也沒有撕過，顯示這份證據並非由英國寄來台灣，而可能如前總統陳水扁所稱，是由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」出來的。

張靜說，真正的倫敦大學博士證書有6個表徵，包括證書中央有校徽、有浮水印、有鋼印、是彩色的、背面有6碼編號、必須有院長與校長的雙簽名，不過，張惇涵提出的證據沒有雙簽名，難以證明博士證書為真正，請法官依職權函查。

因「論文門案」涉誹謗蔡英文而被台北地檢署起訴的彭文正，因未能到法院出庭，日前被發布通緝，通緝時效到2035年；彭自訴張惇涵案，彭2020年曾出庭與張惇涵針鋒相對。