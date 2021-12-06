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體重破百拳擊手欠錢被打死 友人認「下手過重」判五年

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

花蓮縣1名曾獲全中運拳擊季軍的蘇姓男子，與同姓蘇的友人起債務糾紛，被帶走遭徒手、拿木條痛毆重擊，導致皮下大出血、嘔吐呼吸困難慘死；下手的蘇姓男子見情況不對，將他送醫，自首坦承是「下手太重」。法院認為他惡性非輕，但考量他自首、犯後坦承犯行，作案後也將死者送醫，依傷害致死罪判他有期徒刑5年。

檢警調查，蘇姓男子（29歲）認為死者蘇男（20歲）欠錢不還，去年3月1日晚上9點多和陳姓、林姓友人共乘1輛車到花蓮縣1間超商會面，並以要談判為由連夜載死者到桃園市桃園區國道2號橋下空地，但雙方因債務糾紛一言不合吵了起來。

隔天凌晨1點多，蘇男持甩棍、木條等朝蘇男痛毆一頓，造成他全身頭、胸、腹、背部及四肢都有大面積挫傷和瘀傷，經死者神情痛苦表示身體不適，再由陳男開車載蘇姓主嫌、蘇男等人到附近1處鐵皮屋休息。

然而蘇姓拳手傷勢加劇，開始不斷嘔吐、呼吸困難，林男見狀凌晨2點多開車送他到醫院急救，但蘇仍因皮下大面積挫傷出血、呼吸道異物吸入等導致休克、窒息，最終不治死亡；蘇男見狀報案將他送醫，並向警方自首，坦承犯案，向檢警表示是自己下手過重。

案發後被害家屬曾表示，死者蘇男身高180公分、體重破百，身材壯碩，懷疑對方約他單挑，實則卻遭押走被凌虐，認為死因不單純。

桃園地院調查，蘇男毆打蘇姓拳手後，見他表示不舒服，便將他載至鐵皮屋休息，見他開始抽搐、呼吸不順，也為他CPR ，再請陳男載至醫院，到院後也主動聯繫家屬並向警方坦承作案；法院認為，蘇男作案後陸續請一旁陳男、林男駕車送醫救治，又實行CPR急救，可見他毆打僅是為傷害，無殺人意圖。

法院審酌，蘇男有妨害公務、妨害自由、酒駕等前科，素行非佳，為累犯，不思理性處理債務糾紛，反對被害人之頭、胸、腹、背部及四肢使力毆擊致死，惡性非輕，但考量他犯後自首且始終坦承犯行，依傷害致死罪判他有期徒刑五年。

桃園地方法院。記者楊湛華／攝影
桃園地方法院。記者楊湛華／攝影

自首 桃園 債務

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