聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄酒駕男載通緝友騎車逆向 警方攔查雙雙送辦
高雄潘姓男子昨天傍晚近6時許，帶著酒意載著周姓友人騎車逆向行駛，警方攔查發現潘男滿身酒味，呼氣酒測值達每公升0.8毫克，周男還被查出是竊盜通緝犯，1人酒駕、1人通緝，兩人雙雙遭逮送辦。
苓雅分局成功路派出所巡邏員警，昨傍晚在興中二路與自強三路口發現一輛機車逆向行駛，警方尾隨並於自強三路與永興街口攔查，盤查潘男（44歲）身分時，發現他身上散發濃濃酒味。潘當場坦承有喝藥酒。
員警隨即進行酒測，酒測值超標達每公升0.8毫克，超濃酒測值連施測員警驚呼「大哥，太高了啦」，經宣告相關權利後將潘男依公共危險罪嫌帶回偵辦。
另外，警方盤查時，發現後座周男相當面熟，經過身分查證後，發現周男為高雄地檢署今年11月發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕，依竊盜通緝解送高雄地檢署。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言