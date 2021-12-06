高雄酒駕男載通緝友騎車逆向 警方攔查雙雙送辦

高雄潘姓男子昨天傍晚近6時許，帶著酒意載著周姓友人騎車逆向行駛，警方攔查發現潘男滿身酒味，呼氣酒測值達每公升0.8毫克，周男還被查出是竊盜通緝犯，1人酒駕、1人通緝，兩人雙雙遭逮送辦。

苓雅分局成功路派出所巡邏員警，昨傍晚在興中二路與自強三路口發現一輛機車逆向行駛，警方尾隨並於自強三路與永興街口攔查，盤查潘男（44歲）身分時，發現他身上散發濃濃酒味。潘當場坦承有喝藥酒。

員警隨即進行酒測，酒測值超標達每公升0.8毫克，超濃酒測值連施測員警驚呼「大哥，太高了啦」，經宣告相關權利後將潘男依公共危險罪嫌帶回偵辦。

另外，警方盤查時，發現後座周男相當面熟，經過身分查證後，發現周男為高雄地檢署今年11月發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕，依竊盜通緝解送高雄地檢署。

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