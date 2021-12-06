幫懷孕堂妹討公道 他掏玩具槍拉滑套嚇人得賠3萬元

陳姓男子發現王姓堂妹未婚生子，2018年9月與王父等人衝到婦產科，和王女的唐姓男友一家對質，動手逼得唐男下跪認錯；同年10月，陳男再夥同王父約唐男父親談判，途中取出黑色玩具槍拉動滑套恐嚇，嚇得唐男報警求援。高雄地方法院審理後，刑事部分判王父3月徒刑、陳男拘役115日，另用玩具槍恐嚇部分，陳男要賠償唐男3萬元。

判決指出，王姓女子未婚懷孕，王父質疑肚子裡的胎兒是唐姓男子所有，2018年9月，王女在家人、親友陪同下，到婦產科產檢，當時唐男的父母也在場，商量如何解決雙方問題，但王父不滿唐男射後不理，不認他是胎兒父親，氣得動手逼唐下跪，還在街頭當眾飆罵「垃圾」。

當時陪同到場的陳男，眼見唐男不配合，靠近唐男威嚇「我車上有帶東西，你是要跪下來，還是我直接將你押走」，由於王男、陳男等人多勢眾，唐男當時受逼迫下跪認錯。

事隔1個月後，王父、陳男、陳父在約唐男父親出外談判，雙方約在某間廟宇討論孩子問題，卻疑因談判不順利，陳男從包包取出黑色「模型槍」，作勢拉動槍枝滑套，形單影隻的唐父嚇到不敢動彈，離開後報警求援。

高雄地方法院審理時，王父、陳男否認動手，王父稱只有打唐男一巴掌，其他全忘了，陳男則辯稱當天語氣平和，沒和對方發生肢體衝突。

但法官根據在場目擊者說法，認定王父、陳男皆有動手，刑事部分依傷害、恐嚇等罪判王男3月徒刑、陳男拘役115日，均得易科罰金。

後來受驚的唐父另提刑事附帶民事求償，雖然陳男恫嚇的玩具槍無殺傷力，但唐父認為當晚陳男行為已經害他受到驚嚇，求償10萬元。陳男鳳山簡易庭審理時，陳男坦承當時有恐嚇唐男，但他已經為先前傷害、恐嚇入監，10萬元賠償太高了。