他不爽被催債悶死8旬翁分屍丟入愛河 判無期徒刑定讞

高雄市男子羅錦崑不滿80歲王姓老翁催討10萬元借款，拿膠帶綑綁王的口鼻窒息身亡，再以菜刀分屍丟入愛河中，直到環保局打撈到屍塊才揭發案情。一、二審依殺人罪判羅無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴定讞。

王翁是獨居的低收入戶，每月靠1萬4000元補助維生。羅曾因缺錢向王翁借款10萬元，事後王翁頻向羅催債，並要求羅一次還清，羅因而心生不滿，萌生殺意，預先準備膠帶、啞鈴、行李袋、麻布手套等。

羅男2020年6月20日凌晨前往王翁的住處，假意要還款，先以膠帶封住王翁嘴巴，捆綁手腳，再以膠帶封住鼻子，以手捏緊，使王翁窒息身亡。

羅行凶後換穿長袖襯衫、西裝褲、戴全罩式安全帽變裝，再帶菜刀、旅行袋等物，開車到王翁家中分屍，屍塊被分裝進黑色塑膠袋，再放入旅行袋丟進愛河。隔天；環保局外包廠商清理愛河環境時，打撈到黑色旅行袋，全案才曝光，警方循線逮捕羅男。