法官承審兩蔣日記案英年早逝 高院更新審理今彙整爭議點

前總統蔣中正、蔣經國留下日記、書信等文物，國史館對蔣家後人提起確認所有權之訴，台北地院判兩蔣總統任內文物屬國有，交國史館管理，非總統期間的232項文物歸蔣家共同繼承人所有。台灣高等法院審理期間，受命法官楊博欽8月底因病英年早逝，改由法官陳瑜接手，今更新審理程序並列出爭議點，預定明年2月21日開庭。

楊博欽法官在司法院民事廳任時期間，是勞動事件法的幕後推手之一，而勞動事件法又被稱為「最有感的司改」。但當楊回歸審判後，詎料在今年8月底因白血病過世，不僅法界不捨，至今有律師們在高院民事庭走廊等候開庭時，聊天還會談及這件憾事。

楊博欽2月18日行準備程序時，指因審理本案而有機會檢視文物管理條例，卻發現第4條第4項有「一連串的問題」，他提問若文物是私人物品、也沒有保存價值，國史館有無管理權？私人物品交給國史館，有無發生所有權變動的問題？

蔣中正在世時將日記、總統府文件和史料交給兒子蔣經國保管；蔣經國則連同自身日記，再交給兒子蔣孝勇保管，蔣孝勇生前把文物掃描成微縮膠卷，過世後由遺孀蔣方智怡管理。蔣方智怡後來和美國史丹佛大學簽保管契約，委託保管兩蔣文物和膠卷50年，但因蔣家內部有不同意見，引發連串官司。

國史館2015年對蔣友梅等蔣家後代提出確認「兩蔣日記」所有權訴訟。國史館主張，蔣方智怡2013年和國史館簽協議書，約定將兩蔣文物的所有權、保管權轉讓給國史館，且蔣方智怡、蔣友柏等7人也同意捐出文物並給國史館管理，包括膠卷、非總統任內文物應由國史館管理；且依照總統副總統文物管理條例，兩蔣任職總統任內文物屬於中華民國所有，應由國史館管理。

蔣友梅等人辯稱，膠卷非蔣方智怡所有，且兩蔣日記等文物應為蔣家繼承人共有，蔣方智怡無權處分兩蔣文物；另文物管理條例2004年才公布施行，不能溯及既往。

台北地院認定膠卷是蔣孝勇出資製作並贈與給蔣方智怡，蔣方智怡保管期間沒有其餘繼承人爭執所有權，膠卷屬於蔣方智怡所有；因蔣方智怡已簽署協議書，同意膠卷歸國有，因此膠卷應由國史館管理。

另外，依照文物管理條例及施行細則規定，總統、副總統各項文物均交由國史館管理，包括行憲以來的卸任元首、副元首；蔣中正1948年至1975年擔任總統，蔣經國則由1978年至1988年擔任總統，期間的文物依規定屬於國家財產，應交由國史館管理。兩蔣其餘非總統任內的文物，因不受文物管理條例規範，北院判為蔣中正、蔣經國共同繼承人所有。

蔣友梅1人不服上訴，高院先前開庭時，蔣友梅律師表示她不是在乎隱私問題，反而認為所有文物都可以公開，她在乎的是怕文物被有心遮蔽，僅部分「選擇性公開」，造成外界誤解。她認為，兩蔣文物公開與否已經不是問題，因史丹佛大學已經公開，也有學者抄錄準備出書。

受命法官陳瑜今整理爭點，包括兩蔣日記是否為中華民國所有？是否為總統副總統文物管理條例第3條所定的文物？依第4條第1項「總統、副總統應於任職期間，將其所有之文物交由國史館管理。」或依同條第4項「私人或團體所有之總統、副總統文物具有保存價值者，得交由國史館管理。」而總統副總統文物管理條例施行細則第6條如何處理？