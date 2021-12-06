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李柏璋被新北檢通緝 竟是曾因偷拍和前女友性愛過程

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

立委高嘉瑜家暴案持續延燒，「台獨機關槍」李柏璋更疑似因第一時間在PTT上以「Crazywinnie（沒品維尼）」發文帶風向被捲入，但他否認，強調只是請朋友幫忙，如今他也被起底因多件妨害名譽案件被台南地檢署通緝；在新北地檢署則是因涉及偷拍與前女友性愛過程，被檢方傳喚未到案通緝，經他今年6月拘提到案後，李柏璋今年9月被聲請簡易判決。

據了解，李柏璋2018年11月11日上午在位於新北市林口的租屋處內，以手機竊錄與前女友的性愛過程；隔年9月28日，李的妻子在他手機中發現性愛影片，氣得以影片向其前女友提起民事訴訟，前女友收到李妻的侵權民事訴訟通知，才發現被偷拍，又向李柏璋提起妨害秘密告訴。

檢方傳喚李到案說明，他卻無故未到，檢察官因此發布通緝，於今年6月將他拘提到案。今年9月，檢方依妨害秘密罪嫌起訴，聲請簡易判決。

李柏璋。圖／翻攝自臉書
李柏璋。圖／翻攝自臉書

性愛 通緝

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