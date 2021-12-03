刑事訴訟從埃及金字塔變馬雅金字塔 死刑上訴必開辯論

建構金字塔型訴訟制度是司法改革的核心項目之一，司法院院會今通過刑事訴訟法、刑事訴訟施刑法、刑事妥訴審判法以及民事訴訟法、民事訴訟法施行法修正草案，未來第三審將採嚴格法律審、許可上訴制、強制律師代理（辯護）等。其中，刑事部分原審若宣告死刑，最高法院必須行言詞辯論，必要時給予被告陳述意見的機會。

依照司法院的理想，訴訟的第一審應為堅實的事實審，強化準備程序，二審為事後審兼續審，三審為嚴格法律審兼許可上訴。

刑事部分，未來提起第三審上訴除應以判決牴觸憲法、司法院解釋、違背最高法院判例等權利上訴外，也採許可上訴制，理由必須是有判決違背法令的情形，得以「從事法之續造、確保裁判之一致性或其他涉及之法律見解具有原則上之重要性」或「原審判決有重大事實誤認，且足以影響裁判結果」。

因配合第三審採嚴格法律審，原本速審法第9條關於嚴格法律審的規定將刪除。

民事部分修法主要為擴大許可上訴的適用範圍，限縮第三審法院審判範圍，使第三審法院不致過度介入事實的認定。修正草案也配套修正再審制度，為避免濫訴，若再審之訴不合法或無再審事由經裁定駁回確定，不得聲請再審，對同一主張反覆聲請再審3次將「不予處理」。

司法院秘書長林輝煌表示，審、檢、辯、學在1999年全國司法改革會議、2017年司法改革會議都有建立「金字塔訴訟制度」的改革決議，將終審法院定位為嚴格法律審，發揮統一法律見解的功能。