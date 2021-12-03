快訊

蘋果日報傳月底關門？工會 ：目前沒收到消息

被指涉施壓報導高嘉瑜受暴案 段宜康曝光對話內容

司法院通過刑訴法修正草案 第三審採嚴格法律審

中央社 / 台北3日電

司法院院會今天通過刑事訴訟法等3法修正草案。修正重點為第三審部分，包括採嚴格法律審、許可上訴制及強制律師代理及強制辯護等，形塑妥速有效率、嚴謹有公義的上訴制度。

司法院表示，為提升第三審的審判效能，充分發揮統一法律見解的功能，兼顧糾正原審判決違法機能，以落實88年全國司改會議及106年司改國是會議決議，並兼顧現階段推動可行性。

這次修正採取「務實漸進」策略，以「嚴格法律審兼許可上訴制」作為核心概念，研擬修正刑事訴訟法第三編「上訴」等相關條文，共計41條，另配合增訂刑事訴訟法施行法及修正刑事妥速審判法部分條文。

司法院指出，修正草案規定提起第三審上訴，應以判決「牴觸憲法或所適用之法令牴觸憲法」、「違背司法院解釋」、「違背最高法院判決先例之見解」或「有第379條第1款至第3款、第5款至第8款、第12款、第13款所列情形之一」，作為事由。

司法院表示，其他判決違背法令的情形，得以「從事法之續造、確保裁判之一致性或其他涉及之法律見解具有原則上之重要性」或「原審判決有重大事實誤認，且足以影響裁判結果」等事由，向第三審法院聲請許可上訴，經第三審法院裁定許可者，視為已提起上訴。

修正草案也規定，向第三審法院提起上訴及聲請許可上訴，應委任律師為之；第31條第1項之案件，經上訴或聲請許可上訴，如被告未選任辯護人，原審法院審判長應為其指定公設辯護人或律師。

另外，修正草案規定原審宣告死刑及涉及重要法律爭議的案件，除應行言詞辯論的情形外，第三審法院認有必要時，得依職權或聲請行言詞辯論；第三審法院行言詞辯論，認有必要時，得以適當方式，給予被告、告訴人、被害人或其家屬陳述意見的機會。草案中也配合修正抗告編。

司法院強調，刑事訴訟金字塔草案第三審部分及其相關配套草案，不但是歷來全國性司法改革會議所關注及決議的焦點，且事涉終審法院定位，攸關終審法院功能的發揮，有其迫切性及必要性。修正草案近日將送行政院會銜後，送請立法院審議。

司法院 刑事訴訟 律師

延伸閱讀

司法院通過民事訴訟法修法 打造嶄新第三審

女童遭噴槍奪命父判10年定讞 母：感謝司法還清白

控告八卦小報法律戰 梅根又贏了

中市人夫殺前妻27刀致死 二審仍認「可教化」判無期

相關新聞

台南建設公司脫產上億元 滯欠559萬稅款負責人被管收

台南市仁德區某建設公司滯欠102、103年度營業稅、102年度營利事業所得稅等計約559萬多元，拒不繳納，經南區國稅局新...

刑事訴訟從埃及金字塔變馬雅金字塔 死刑上訴必開辯論

建構金字塔型訴訟制度是司法改革的核心項目之一，司法院院會今通過刑事訴訟法、刑事訴訟施刑法、刑事妥訴審判法以及民事訴訟法、...

水力發電開發20年未果 原民部落聲請停止執行獲准

花蓮縣山里、太平部落居民不滿世豐電力公司申請施作水力發電站，提告請求撤銷經濟部的工作許可，並聲請停止執行原處分。台北高等...

桃園女一刀刺死男友辯遭家暴 法院不採信殺人罪判13年

桃園李姓女子和張姓男友酒後大吵，竟持刀刺進他肚子釀大出血斃命，解剖傷口深達15公分，李辯稱長期遭家暴，犯後也感到很傷心，...

彰化喬友大樓大火案起訴 防疫旅館老闆指三事漏未調查

彰化市喬友大樓今年6月30日晚間失火，造成第6至9樓百香果商旅防疫旅館隔離民眾3死22傷及防消員陳志帆殉職，彰化地檢署今...

中市人夫殺前妻27刀致死 二審仍認「可教化」判無期

台中市陳姓男子與前妻宮女去年底因兩女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，持菜刀砍宮女27刀致死，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。