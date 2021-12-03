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台南建設公司脫產上億元 滯欠559萬稅款負責人被管收

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市仁德區某建設公司滯欠102、103年度營業稅、102年度營利事業所得稅等計約559萬多元，拒不繳納，經南區國稅局新化稽徵所移送強制執行，台南分署查出李姓負責人2013年間出售公司在仁德土地及房子上億元，且同年自公司帳戶提領及匯出金額逾546萬多元，他對鉅額款項去向無法合理說明，經執行官遠赴新北市將他拘提到案，下午經台南地院裁定管收。

台南分署調查，該建設公司已於2017年間廢止營業登記，但滯欠營業稅及營利事業所得稅計559萬3436元，而被移送強制執行。

行政執行官黃姿穎發現，年約50歲李姓負責人2013年間出售該公司位在仁德區的土地及房子，得款1億864萬元，經訊問其出售不動產的資金流向，李男前後說法不一且不實，無法清楚交待資金流向且李男2013年間自公司帳戶提領、匯出金額合計達546萬多元，也無法合理說明資金流向及提供相關佐證資料。

執行人員昨天遠赴新北市將李男拘提到場，經訊問後，認李男「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等，將他移送台南地院聲請管收，今天下午3時30分裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。

行政執行署台南分署將李姓負責人移送台南地院，下午法官裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝
行政執行署台南分署將李姓負責人移送台南地院，下午法官裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。記者邵心杰／翻攝

台南

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