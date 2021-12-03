台南建設公司脫產上億元 滯欠559萬稅款負責人被管收

台南市仁德區某建設公司滯欠102、103年度營業稅、102年度營利事業所得稅等計約559萬多元，拒不繳納，經南區國稅局新化稽徵所移送強制執行，台南分署查出李姓負責人2013年間出售公司在仁德土地及房子上億元，且同年自公司帳戶提領及匯出金額逾546萬多元，他對鉅額款項去向無法合理說明，經執行官遠赴新北市將他拘提到案，下午經台南地院裁定管收。

台南分署調查，該建設公司已於2017年間廢止營業登記，但滯欠營業稅及營利事業所得稅計559萬3436元，而被移送強制執行。

行政執行官黃姿穎發現，年約50歲李姓負責人2013年間出售該公司位在仁德區的土地及房子，得款1億864萬元，經訊問其出售不動產的資金流向，李男前後說法不一且不實，無法清楚交待資金流向且李男2013年間自公司帳戶提領、匯出金額合計達546萬多元，也無法合理說明資金流向及提供相關佐證資料。