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司法院通過民事訴訟法修法 打造嶄新第三審

中央社 / 台北3日電

司法院院會今天通過民事訴訟法及民事訴訟法施行法修正草案，重點包括使第三審成為嚴格法律審、再審制度變革、充實訴訟代理制度及增進程序效能，金字塔型訴訟結構全部完成。

司法院表示，本次修正草案主要擴大許可上訴的適用範圍，限縮第三審法院審判範圍，使第三審法院不致過度介入事實認定，貫徹第三審為嚴格法律審的意旨，得以致力於法之續造、確保裁判一致性及法律見解具原則上重要性的法律審核心價值案件。

修正草案也配套修正再審制度，新增再審事由，禁止反覆聲請再審，修正再審不變期間例外規定，以兼顧當事人救濟權益。

另外，修正草案擴大採行律師強制代理制度的範圍，強化律師代理功能，修正特別代理人規定，以保護當事人權益。又為增進法院程序效能，也一併修正送達制度等相關規定。

司法院指出，為建構民事金字塔型訴訟制度，使第一審成為堅實事實審，第二審為嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，針對「防杜個案濫訴及程序簡化」部分，已率先完成民事訴訟法修法，今年1月20日修正公布；並已針對「強化事實審」部分提出修正草案，去年9月14日送立法院審議中。

司法院 民事訴訟 金字塔

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