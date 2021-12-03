水力發電開發20年未果 原民部落聲請停止執行獲准

花蓮縣山里、太平部落居民不滿世豐電力公司申請施作水力發電站，提告請求撤銷經濟部的工作許可，並聲請停止執行原處分。台北高等行政法院今裁准在訴訟確定之前停止執行。

全案緣於世豐電力公司在花蓮縣卓溪鄉進行水力發電開發計畫，規劃設置攔河堰，分別蓄水引至電廠發電，而開發計畫經環保署1999年有條件通過環評，經濟部2002年核發工作許可證准許施工，但因施工未能如期完成，世豐公司陸續申請展延工作許可證，經濟部14度同意展延。

經濟部2020年12月31日再度同意展延工作許可證至今年12月31日，部落居民不服，提行政訴訟並聲請停止執行。部落認為，世豐發電人工設施建在土石鬆軟、地質不穩處，不但壽命有限，更如不定時炸彈，嚴重危及中下游居民生命及家園安全。此開發案確實有必要重新評估檢討其可行性；期待落實原住民族基本法第21條，政府或私人於原住民族土地或部落及周邊一定範圍內從事土地開發，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與。

北高行指出，山里、太平部落緊鄰豐坪溪，與水力開發計畫有地理上的鄰近性，確實符合原基法規定要件，經濟部核准世豐公司施工，有侵害部落居民依傳統文化生活的文化及自決權利的可能性，部落居民有提停止執行的權利。

北高行認為，開發計畫位在山里部落、太平部落周邊一定範圍內的土地，從事土地開發及資源利用，卻未依原基法規定進行原住民族諮商參與同意程序，部落居民主張經濟部處分違反原基法規定有理由。

再者，經濟部2020年的處分已是第16次展延，開發計畫還沒有施工完竣，持續對部落周邊土地產生影響，有損害原住民族利用土地的可能性，並非已經終結的事實或法律關係。

北高行認為，世豐公司因經濟部許可，得以持續在部落周邊土地施工、興建設施，已對部落賴以維繫的精神、文化與土地現況產生立即性的變動，且隨時間經過，開發程度與範圍加大，侵害程度加劇，已屬於急迫情事。

開發計畫沒有進行原基法規定諮商參與同意程序，已侵害原住民族的文化權、自決權及部落族人精神上完滿與文化認同的人格尊嚴保障，非金錢所能輕易填補。若不停止執行，權利侵害將持續並隨時間經過，土地利用範圍持續擴大，而難於回復原狀。

北高行指出，開發計畫工期長達近20年未完工，開發計畫延宕、無法如期投入發電、影響再生能源進展，不可全部歸責於部落居民；世豐公司目前完成總工程量約27％，進度仍是初期階段，此時停止執行，相較於待本案訴訟確定，世豐公司隨工程持續進行，逐次投入成本，金錢損失應較輕微。

北高行認為，停止執行原處分，雖造成工程、履約、投資回收時程的遲延，但此等經濟上利益的可能風險，與多元文化國家為保障少數民族文化與自決權相比較，兩相權衡，仍屬可容忍的程度。