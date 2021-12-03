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欠稅逾550萬元 創佳建設負責人遭拘提管收

中央社 / 台南3日電

台南市仁德區創佳建設有限公司積欠稅款逾新台幣550萬元，行政執行署台南分署屢次通知負責人李姓男子到案說明未果，昨天前往新北市拘提，今天下午聲請管收獲准。

行政執行署台南分署執行官今天告訴中央社記者，位於台南市仁德區創佳建設滯欠102年、103年度營業稅、102年度營利事業所得稅共559萬3436元，卻拒絕繳納。

台南分署調查，創佳建設負責人47歲李姓男子民國102年間出售公司位在仁德區不動產，得款1億864萬元，但李男對不動產資金流向說法不一，又不老實，無法清楚交待資金流向，顯有隱匿或處分情事。

另外，李男102年間從公司帳戶提領、匯出546萬餘元，李男也無法說明佐證此筆款項去向；台南分署屢傳李男說明未果，昨天前往新北市將李男拘提到案。

行政執行官訊問後，認定李男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，向台南地方法院聲請管收，台南地院今天下午3時許裁定管收後，解送台南看守所附設管收所。

台南

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