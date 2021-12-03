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判決書曝光！竹縣議員鄭昱芸貪汙判刑7年4月 褫奪公權4年

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉無黨籍縣議員鄭昱芸遭控將友人與其子申報為假公費助理，詐領公款22萬餘元，經母子出庭指述，鄭昱芸仍否認；新竹地院審理終結，法官認為，鄭昱芸「犯後毫無悔意，無從輕量刑空間」，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得沒收。

鄭昱芸昨強調將上訴，還說身為共同被告的吳姓、陳姓母子供述充滿瑕疵，卷宗充滿疑義，事實調查及程序保障未臻周延、難認公允，法院也僅經過一次的審理就宣判，程序不公。

判決指出，2018年底鄭昱芸於吳女的工作室商議申報她為虛假公費助理，該補助費歸鄭所有，吳女同意後，新竹縣議會於當年12月25日起僱用吳女為公費助理，鄭因此詐得11萬6987元。

隔年3月，鄭昱芸與吳女合意申報吳的兒子陳男，由陳接替吳掛名虛假的公費助理，同樣補助費詐領後歸昱芸所有，金額為10萬7560元。

事後，吳女與陳男都坦承犯行，鄭昱芸則辯稱母子都是實質助理，辯護人也稱母子並非富足，難以想像會不收取薪資義工，母子供詞有諸多瑕疵不可信。

法官指出，吳女於審理中稱，鄭昱芸的助理、家人散布偵查筆錄，有人提醒她要注意陳男的人身安全，讓她每天提心吊膽，本案情形已不足以保護證人隱私與安全，且案已交互詰問證人完畢，已保障辯護人與被告對質詰問權，吳女母子就本案重要情節供述，前後大致相符，未見有明顯瑕疵，鄭的聲請無必要且有延滯訴訟之虞，不予准許。

法官認為，鄭昱芸是高學歷知識分子，經新竹縣芎林鄉鄉民代表等職，現為新竹縣議員，受有俸費，本應恪盡行使監督縣政及審核縣規預算等職權，守法循矩，謀求公益，惟為逐私利，明知未實際聘用吳女母子擔任議員公費助理，仍以人頭助理方式，不實向縣議會申報為助理，藉此詐財，罔顧選民所託，顯不可取，另外，鄭犯後未能體認自己所為不對，在事證明確情況下仍一再否認犯行，犯後毫無悔意，無從輕量刑空間，審酌依共同犯利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，褫奪公權4年。

法官另審酌，吳女平日熱心公益，於政府活動、學校或慈善事業擔任志工、義工，有感謝狀等為證，考量母子犯後始終坦承犯行，態度良好，並因此查獲鄭昱芸，且願在法院到場作證，陳述自己見聞犯罪事證，依法接受對質及詰問，因此就母子犯行均依證人保護法規定，免除其刑。

新竹地院審理終結，法官認為，鄭昱芸「犯後毫無悔意，無從輕量刑空間」，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得沒收。報系資料照片
新竹地院審理終結，法官認為，鄭昱芸「犯後毫無悔意，無從輕量刑空間」，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得沒收。報系資料照片

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