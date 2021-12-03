台東農地遭棄置廢棄物 涉案人面臨最高5年刑責

台東縣政府和保安警察台東分隊聯手查獲農地遭非法棄置營建廢棄物，數量約300立方公尺，涉案人最高面臨5年刑責，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

台東縣政府發布新聞稿表示，台東縣環保局日前接獲民眾陳情，在台東市山西路2段疑似有農地遭棄置廢棄物案件，環保局人員會同內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊聯手查緝，歷經多日布線追查蒐證，於昨天一舉查獲非法棄置大量營建廢棄物。

包括廢磚塊、廢混凝土塊、廢石塊、廢木材、廢塑料等營建廢棄物，約300立方公尺。

台東縣政府環保局表示，涉案的營造公司、負責人等嫌疑人未領有廢棄物清除、處理許可文件，逕行清理廢棄物，企圖從中牟取不法利益，違反廢棄物清理法第41條，並涉同法第46條行政刑責，將面臨1年以上5年以下刑責，並得併科1500萬元以下罰金，查緝人員除當場責令營造公司負責人等不得再棄置廢棄物，並將繼續追查偵辦相關違法事證。

環保局表示，若民眾發現非法棄置廢棄物的環境污染行為，請立即撥免付費公害陳情專線0800-066666或環保局電話089-221999報案。