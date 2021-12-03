女童遭噴槍奪命父判10年定讞 母：感謝司法還清白

高雄3歲女童與父親鄺姓男子前往加油站洗車卻遭空氣噴槍奪命，鄺男依傷害兒童致死罪判10年定讞。女童母親今天獲悉判決表示，感謝司法還女兒清白，她在心中是永遠寶貝。

針對最高法院上午駁回女童父親鄺男上訴，鄺男遭依傷害兒童致死罪判10年定讞。女童生母下午接受媒體電訪回應，感謝一路走來各界的幫忙，以及司法單位抽絲剝繭讓案件真相大白。

她表示，雖然還是不知道鄺男在什麼樣情境跟情緒下做出傷害女兒的事情，但還是很感謝司法單位還女兒清白，「我一直相信司法是公正、嚴謹的」。

女童生母坦言，其實現在還是很想女兒，「她還是我心頭的一塊肉，雖然割捨不下，但她在我心中是永遠的寶貝」，往後也希望能重回工作軌道，重歸平靜生活。

全案起於民國108年1月間，原為男女朋友的鄺男和鄧姓女子育有3歲鄧姓女童，鄺男受託照顧女童，駕車載女童前往高雄市左營區一處加油站洗車，不料女童因遭空氣噴槍自口腔灌入空氣而送醫不治。

橋頭地檢署調查後認為，鄺男任由女童把玩空氣噴槍並放入口中，導致高壓空氣灌入女童體內，依過失致死罪起訴。橋頭地方法院一審依過失致死罪判鄺男1年10月徒刑。

不過，高雄高分院二審改認定是鄺男持噴槍伸入女童口腔內噴擊，檢察官上訴雖主張鄺男有殺人犯意，但合議庭認為他和鄧女當天並無爭吵，平時也不會打罵教訓女童，且事後有開車載女童就醫急救，綜觀以上證據，無法判定有殺人犯意，改依傷害兒童致死罪判刑10年。經最高法院駁回鄺男上訴，全案定讞。