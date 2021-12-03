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中市人夫殺前妻27刀致死 二審仍認「可教化」判無期

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市陳姓男子與前妻宮女去年底因兩女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，持菜刀砍宮女27刀致死，事後藏屍在行李箱內，棄置在大坑山區，一審依殺人、遺棄屍體罪將他判處無期徒刑，陳男上訴要求照顧女兒減輕其刑，而檢察官則要求判處死刑提上訴，台中高分院認陳男、檢察官上訴無理由，合議庭仍認陳男可教化，將陳男及檢察官上訴駁回，維持一審判無期徒刑。可上訴。

一審合議庭以陳男（35歲）坦承殺妻，但未與被害人父母達成和解，陳男智識不高、思慮不周，如長期監禁，施以教化，讓他反省，可以校正偏差價值觀，並非沒有改過遷善的可能，依殺人罪將他判無期徒刑、遺棄屍體罪1年6月，合併判處無期徒刑。

陳男上訴理由，以他坦承犯行， 事後是因經濟上因素，始無法賠償，而非不願賠償，願意簽發500萬元本票予前妻宮女的媽媽以資賠償，也願意贖罪、代替照顧宮女照顧她的媽媽，並與她對話、調解及進行被害人修復式司法機制，並已抄寫多部佛經迴向被害人家屬及寫下悔過書反省過錯，又深愛2名幼小女兒、該2名也需要我，希望能能從輕量刑。

檢察官上訴理由，指出陳男是經警尋獲被害人屍體後，始坦承殺害被害人，又辯稱是被害人於案發時先持菜刀欲他其攻擊，飾詞卸責，犯後態度難認良好。又被害人身體遭陳男持菜刀猛砍，有27處銳器傷，可以想見被害人在死亡前承受十分巨大的身體及心理上的恐懼、痛苦、怨恨 。

且被害人的母親具狀表示，獨自承受喪女之痛，還要照顧教育2個未成年孫女，希望法院判處被告死刑等語。足見陳男的犯行已造成被害人母親難以回復之傷痛，人生悲苦，莫此為甚。再者，陳男殺害手無寸鐵之被害人，甚至阻擋一切使被害人活命的機會，繼而棄屍於山溝，犯罪手段引起社會恐慌。因此檢察官請求判死刑。

二審合議庭審酌，陳男以球棒、硫酸、菜刀複合使用三種犯罪手段殺害被害人，造成被害人慘死，具有嚴重破壞性及危害性，事後任意將被害人屍體棄置荒野，對於被害人家屬心身受創及日後痛苦等情，一審已審酌且罪刑相當，認定陳男及檢察官上訴無理由，予以駁回。 可上訴。

檢審查出，陳姓男子（35歲）與宮姓女子是夫妻，育有兩女，雙方感情不睦，去年11月24日離婚，但離婚後二人與子女仍同住在北屯區的住處，去年11月29日，宮女因離婚後的親權行使、探視等問題，與陳發生激烈口角，當時宮女要求搬離北屯區住處，但陳怒不可抑，拿出球棒不斷攻擊宮女的後腦杓。

宮女被攻擊後，不斷高喊「救命」，沒想到陳變本加厲，還拿出廁所的硫酸，朝著宮女臉部噴灑，甚至拿出菜刀，不斷往宮女頭、臉攻擊，揮砍27刀，當時林姓鄰居有聽到宮女的呼喊聲，前往敲門關心，但陳不予理會，將當時仍有生命跡象的宮女拖到廁所內，宮女最後因大量失血，休克死亡。

陳姓男子犯後將宮女用塑膠袋包裹後，藏在一個紅色的行李箱內，並將行李箱放在宮女的衣櫥裡，陳為避免犯行曝光，在去年12月1日，外出尋找棄屍地點，同年月2日到五金行購買手推車、機車帶等物品，以利後續搬運行李箱，同日上午10時許，陳將行李箱搬運到地下停車場後，載運到台中北屯大坑山區草叢、山溝內棄置。

宮女母親在案發後聯絡不上宮女，去年12月3日報警協尋，警方扣到陳的手機、發票，並在同月4日上午，尋獲藏屍的行李箱，並在陳的住處查獲涉案球棒、硫酸、塑膠袋等犯案用器。

陳姓男子在警詢時，一度否認犯行，但經警方出示宮女屍體相片後，才突破心防，承認涉案，不過仍辯稱，雙方起口角後，是宮女持刀攻擊他，他反擊才失手殺死宮女。

陳男與前妻宮女去年底因兩名女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，持菜刀砍宮女27刀致死，台中高分院合議庭依殺人等罪將他判處無期徒刑。圖／本報資料照
陳男與前妻宮女去年底因兩名女兒的監護權起口角，憤持球棒攻擊宮女頭部、拿硫酸噴宮女臉部，持菜刀砍宮女27刀致死，台中高分院合議庭依殺人等罪將他判處無期徒刑。圖／本報資料照

檢察官

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