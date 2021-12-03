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追討犯罪所得 汪傳浦妻價值7454萬外雙溪房產將拍賣

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

法務部行政執行署士林分署本月7日下午3點將舉辦全國聯合拍賣會，物件中包括拉法葉購艦弊案已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下的房產，底價為7454萬元。

根據不動產拍賣公告指出，此次拍賣日中受矚目的是士林地檢署和士林分署共同拍賣葉秀貞擁有二分之一產權、位於台北市士林區至善路二段的建物和基地。士林分署指出，不動產位於外雙溪生活圈，鄰近故宮博物院、至善公園、東吳大學等，是理想的居住地，也是政商名流置產的首選。

公告顯示，建物長久無人居住，1、2 樓窗戶均已拆除，堆積垃圾及腐壞木質隔間也已經清除乾淨，未有其他增建，也無海砂屋、輻射屋、火災、地震受創、漏水、非自然死亡等情事，僅部分壁面有壁癌。

士林分署指出，除位於至善路的不動產外，拍賣會中也有具投資價值的陽信商銀股票3392股、台北市南港、汐止、大同及北投等地區土地外，也有傳真機、監視器、電腦周邊設備等。

汪傳浦被控和海軍前上校郭力恆在我國向法國湯姆笙公司採購拉法葉艦案中收取回扣，郭被依貪汙治罪條例判刑15年，併科罰金2億元定讞，目前已假釋出獄；汪傳浦因在尹清楓命案發生不久即出境遭通緝，2015年在倫敦因病死亡，刑事獲判公訴不受理。

2016年刑法沒收新制上路，檢方對汪傳浦妻子葉秀貞與4名子女、設立的公司聲請單獨宣告沒收，本金部分扣除郭力恆已被執行的犯罪所得後，共計聲請沒收4億8719萬美元，此外還有巨額孳息；最高法院已全數裁准沒收4億8719萬美元，孳息部分發回台灣高等法院審理中。

已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞位於外雙溪的房產。圖／士林分署提供
已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞位於外雙溪的房產。圖／士林分署提供
已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞位於外雙溪的房產。圖／士林分署提供
已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞位於外雙溪的房產。圖／士林分署提供

拍賣會 拉法葉 北市

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