友人違規遭盤查 毒品通緝男狂奔300公尺難逃警逮捕
高雄林姓男子因毒品案未到案，被高雄、橋頭地檢署通緝，上月底林搭友人機車外出，卻因友人交通違規，遇上警方盤查，被發現通緝犯身分，林拔腿狂奔300公尺，逃不過警方逮捕。
警方表示，三民一警分局三民派出所警員上月30日下午4點巡邏時，在三民區建國三路上一輛雙載機車，因轉彎未打方向燈，被在後方的眼尖員警發現立即上前攔查。
只是正當警員查詢時，進而再發現後座的林男（45歲）是通緝犯，一邊不動聲色的請求警力支援，另一邊林男神色有異，在與友人交頭接耳後，坐上機車疑似要落跑，被警員識破趕緊先將機車鑰匙拔起，並告誡林男不要輕舉妄動。
不久後，林男拔腿狂奔，警員見狀緊追在後，大喊「不要動！」雙方距離越拉越近，林男最後跑了約300公尺後體力不支，乖乖向警員投降；這時林男電話剛好想起，他氣喘吁吁的對來電友人說「我被派出所抓了啦！」全案於偵訊後，警方依法將林解送地檢署歸案。
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