蘇花遊覽車撞山釀6死39輕重傷 肇事司機游志豪判1年6月

蘇花公路今年3月16日發生遊覽車自撞山壁意外，釀成6死、39輕重傷，宜蘭地方法院11月30日一審宣判，肇事司機游志豪依過失致死罪，處1年6個月有期徒刑，全案可上訴。圖／報系資料照，讀者提供 蘇花公路宜蘭東澳段今年3月16日發生遊覽車自撞山壁意外，造成6死、39人輕重傷。宜蘭地方法院11月30日一審判決出爐，認定是人為操作疏失，肇事司機游志豪在連續彎路時超速、行駛下坡路段沒有使用低速檔，且在緊急狀況又操作失誤，打到空擋導致車輛擦撞山壁釀死傷。游志豪與部分罹難者家屬、被害人達成和解，且犯後態度良好，依過失致死罪處1年6個月有期徒刑，全案可再上訴。

判決書指出，游志豪受雇騰龍通運有限公司，審酌其無任何科刑紀錄，素行尚可，身為職業大客車司機，有豐富駕駛車輛的經驗，搭載數十位乘客行駛道路上，應負有高度注意程度，竟因錯誤操作煞車系統，又因違規超速行駛山路的過失行為，釀成嚴重傷亡的交通事故。

宜蘭地方法院提到，游志豪肇事後與罹難者家屬、部分傷者達成和解並賠償，其大學畢業、已婚、育有4名子女，目前以開計程車為業，加上犯後向到場警員自首、坦承犯行，頗具悔意態度，依過失致死罪，量處1年6個月有期徒刑。

新北市新店復興里今年3月舉辦花蓮2日遊，16日回程時，遊覽車卻在蘇花公路撞上山壁。肇事司機游志豪當時駕駛遊覽車沿著蘇花公路，從花蓮往宜蘭方向行駛，應注意車前狀況、隨時採取必要的安全措施，並依速限標誌或標線規定行駛，依當時天候晴、日間自然光線，柏油路面乾燥無缺陷、道路無障礙物且視距良好，並無不能注意的情形。

游志豪疏於注意路況、車速及行駛檔位等，下午4點19分14秒，行經115公里附近，屬下坡、連續彎道、速限40公里的路段，未提早換低速檔，仍以5檔高速檔行進，又以油壓減速器取代煞車功能，以時速45公里超速行駛。

遊覽車下午4點19分16秒進入該路段第一個右彎彎道時，因車速過快而跨越分向限制線，駛入對向車道，游志豪這時試圖降檔，以引擎煞車減速，但他以右手操作排檔桿往下拉到空檔後，又以同手拉回方向盤，導致換檔未完成而停在空檔，增加失速危險，且因換檔時踩離合器踏板，導致油壓減速器被迫中斷。

遊覽車下午4點19分32秒行駛114.628公里北向車道路面整鋪北緣前，因空檔行駛直下坡、油壓減速器中斷，行車時速上升到54.3公里以上。游志豪行駛到第3彎道（右彎）時，緊急剎車，車身左側前、後輪在路面留下煞車痕約45公尺，遊覽車滑循右彎彎道的切線方向，往左沿輪胎軌跡，衝向對向車道路側。

遊覽車左前車頭先擦撞南向路側山壁擋土牆，擦撞過程中，車輛繼續前行，游志豪向右遽轉方向盤，導致遊覽車左側車身後段外甩，後方安全門部位撞擊山壁擋土牆南緣凸出結構，造成車身框架斷裂被往外拉扯、座椅掉落等車體損壞。車身外甩過程中，左後車尾撞倒路側標誌桿，後在碰撞過程間，游志豪將車頭駛回北向車道，右前車頭撞及北向路側護欄，而橫停在肇事終止位置。