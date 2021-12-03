假照顧身障翁真利用民宅當賭場 1賭客見警竟急跳窗
劉姓男子向陳姓老翁租民宅經營士九象棋賭場，警方接獲線報持搜索票衝破，赫見17人在場，全都是中年以上，詳細調查後，將劉及涉案的8名賭客共9人，依賭博罪嫌送辦。偵辦途中一名陳姓賭客作勢跳窗逃逸，遭警方及時攔阻。
警方調查，劉跟陳翁是朋友，陳翁脊椎受傷，半身不髓，劉以照顧陳翁名義免租金租房，卻將房間用來經營賭場。
警方接獲線報稱大同區民族西路一處巷內民宅有賭博情事，向士林地方法院申請搜索票，上月27日中午抵達該民宅，強制破門闖入，赫見17人在場。
經調查，警方掌握涉案賭客有8人，8人都稱是透過朋友帶來玩，警方查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子，詢後將8人及劉共9人依賭博罪嫌送辦。
警方查出，劉有多起賭博前科，經營該賭場半年以上，賺了超過20萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言