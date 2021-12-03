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假照顧身障翁真利用民宅當賭場 1賭客見警竟急跳窗

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

劉姓男子向陳姓老翁租民宅經營士九象棋賭場，警方接獲線報持搜索票衝破，赫見17人在場，全都是中年以上，詳細調查後，將劉及涉案的8名賭客共9人，依賭博罪嫌送辦。偵辦途中一名陳姓賭客作勢跳窗逃逸，遭警方及時攔阻。

警方調查，劉跟陳翁是朋友，陳翁脊椎受傷，半身不髓，劉以照顧陳翁名義免租金租房，卻將房間用來經營賭場。

警方接獲線報稱大同區民族西路一處巷內民宅有賭博情事，向士林地方法院申請搜索票，上月27日中午抵達該民宅，強制破門闖入，赫見17人在場。

經調查，警方掌握涉案賭客有8人，8人都稱是透過朋友帶來玩，警方查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子，詢後將8人及劉共9人依賭博罪嫌送辦。

警方查出，劉有多起賭博前科，經營該賭場半年以上，賺了超過20萬。

大同分局破獲轄內職業賭場，查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局破獲轄內職業賭場，查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局破獲轄內職業賭場，查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子。記者蔡翼謙／翻攝
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大同分局破獲轄內職業賭場，查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子。記者蔡翼謙／翻攝
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大同分局破獲轄內職業賭場，查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子。記者蔡翼謙／翻攝
大同分局破獲轄內職業賭場，查扣賭金7萬3900元、賭具象棋、骰子。記者蔡翼謙／翻攝

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