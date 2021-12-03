3歲女童遭噴槍奪命 法院認定是狠父下的手判10年定讞

3歲鄧姓女童前年和生父鄺姓男子到自助洗車場洗車，被空氣噴槍從口腔灌氣而死，一審認為鄺故意傷害罪證不足，依過失致死罪判刑1年10月，二審認定是鄺父持噴槍朝女兒灌氣，依成年人故意對兒童傷害致死罪重判10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

鄺和鄧母曾是男女朋友，2015年11月生下女童，平時女童起居由母親照料，但鄺偶爾會帶母女出遊，也有負擔女童扶養費。2019年1月20日，鄧母另有要事，托鄺照顧女童，鄺開車載女童到高雄市自由路加油站洗車，女童卻陳屍副駕駛座，解剖發現肺臟破裂出血、心臟氣體栓塞致死，死因為高壓氣體灌入胸腔所致。

鄺否認拿噴槍去噴女童，供稱整理車的過程中，可能風有噴到，但不是刻意去噴。他在偵查期間，也稱是女童自己手拿噴槍往嘴巴裡面噴。

橋頭地方法院一審認為鄺否認動手，且噴槍握把有女童DNA，不排除女童誤觸噴槍，依過失致死罪判1年10月徒刑。鄧母不服，請求檢方上訴。

高雄高分院二審認為，鄺對於噴槍放的位置、女童何時拿或觸摸噴槍、是否親眼見到女童朝嘴巴按壓噴槍等，說詞反覆不一致。

法醫研究所鑑定報告認為不排除女童可用雙手按壓噴槍把手；但台大醫院找年紀相仿的兒童把玩風槍，鑑定發現幼童無法執行朝自己按壓噴槍的高難度動作，且成人、兒童喉頭受異物刺激，肌肉會緊縮造成嘔吐或不適，女童早在高壓氣體灌入前就會鬆手。

二審根據跡證重新判斷，噴槍最窄處5.5公分，女童手指最長5.3公分，按壓須施力7.7公斤，女童才3歲，無力單手使用噴槍。另根據監視畫面發現噴槍管線未晃動，看不出女童把玩、碰觸噴槍，認定是由鄺將噴槍放入女童口中灌入高壓氣體。

二審認為，鄺事發前未與女童母親衝突，平常跟女童相處不會打罵，女童受傷後急著送醫，無證據有殺人犯意，且他得知女童死亡後，擔心令案遭通緝的身分被警方查獲，而擅自離開醫院，又一在拖延到案說明的時間，企圖掩飾犯行，也未獲得鄧母諒解，以傷害致死罪判刑10年。