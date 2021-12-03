遇行車糾紛就恐嚇 白色賓士駕駛2度「亮槍」遭判刑

高雄林姓男子駕駛白色賓士轎車，今年7月分別在大寮與岡山區與人發生行車糾紛，過程中，林男皆以手持槍枝造型的打火機伸出窗外，作勢恐嚇，令對方駕駛心生畏懼。事後警方循線逮人，經地院審理，將林男依恐嚇危害安全罪，判拘役70天。

判決指出，林男先於今年7月23日下午2時許，駕駛白色賓士轎車，行經國道1號南下349.8公里處與龔姓駕駛起行車糾紛，林一氣之下尾隨龔，至國道1號南下351.9公里處及352.3公里處。過程中，林男2度手持槍枝造型的打火機伸出窗外朝對方作勢恐嚇，使龔男心生畏懼。

7月24日19時25分許，林男行經高雄市岡山區介壽路與岡燕路口時，又與另一名駕駛發生行車糾紛，以相同手法作勢恐嚇。

事後，遭恐嚇的兩人報警，並依被害人提供的行車紀錄器照片、畫面截圖警方循線找到林男，警詢、偵查及審理時，他皆坦承不諱，警方也沒收恐嚇犯行使用之槍枝造型的打火機。