歐洲醫生來台施作醫美手術？ 結果女病患鼻子留疤痕

台中市梧棲區蓮娜理髮店負責人鄧女，2年前向張女稱她與豐原區愛莉美容工作室負責人阮女、歐洲醫生斐氏秋水（已離境，越南籍）合夥經營醫美整容，為張女施作縫雙眼皮、鼻子美容手術，阮、鄧在旁協助打針、止血及塗藥等工作，結果張女鼻子出現明顯疤痕，再次開刀未轉好，張女傷口感染嚴重至醫院求診，台中地院今天依違反醫師法將阮、鄧女各判刑7個月，並沒收犯罪所得6萬4000元。可上訴。

阮女（36歲）、鄧女（31歲）否認涉非法執行醫療業務犯行，阮女辯稱「裴氏秋水有歐洲執照，她來台灣旅遊，我朋友介紹她幫我做鼻子，我做好鼻子就跟鄧女說這件事，鄧女跟張女覺得好看，張女就跟鄧女要我電話，她就直接跟我聯絡，當時在我房子內做是因為裴氏秋水要幫我治療傷口，剛好張女說她想做，就接著做了，醫生自己做的，我沒有幫忙，也沒有拿任何費用等語；

鄧女辯稱「裴氏秋水是歐洲的醫生來台灣旅遊，剛好她有幫阮女做鼻子，阮女有傳給我看，張女是我常客的客人，剛好看到，張女也很愛漂亮，我就拿阮女的影片給她看，我請他們自己聯絡，那天我沒有去」。法官不採信，予以判刑。

檢審查出，鄧女在她經營的蓮娜理髮店，向張女稱有德國來的醫生，可以幫張女動手術，且以展示照片、影片及使用視訊等方式使張女同意動手術，張女至阮女經營的愛莉美容工作室，交付價金給阮女收受，在阮女工作室內，接受裴氏秋水執刀縫雙眼皮及鼻子手術。

判決書指出，阮女為中市豐原區「愛莉美容工作室」負責人，鄧女為梧棲區「蓮娜理髮店」負責人。鄧女於2019年4 月間，向張女稱她與阮女、一位醫生合夥經營醫美整容治療服務，並以提供對比照片、以手機視訊他人及登入阮女臉書播放手術影片給張女觀看，說服張女進行美容手術。

2019年4月29日，鄧女向張女稱「醫生來了，這次來10天，要快點決定，因為很多人要去給她做」，張女便答應進行整容手術。同月30日，鄧女與張女分別前往阮女工作室，阮、鄧均明知裴氏秋水（真實姓名、年籍不詳，已離境）並未取得合法我國醫師資格，由阮提供場所並收取費用3 萬8000元，鄧女先替張麗貞敷藥霜，並提供止痛藥給張女服用，並與阮女一同整理手術室，並引導張女進入手術室，由裴氏秋水為張女執刀，阮、鄧則在旁協助打針、止血及塗藥等工作，為求診的張女施作縫雙眼皮、鼻子之美容手術。

手術後，張麗貞鼻子出現明顯疤痕，同年5月間回去工作室看診，並交付2萬元予阮女，由裴氏秋水、阮、鄧以相同之方式，再為張女動手術更換材料，但情況並未好轉，張女又交付6000元予阮女，由阮、鄧及裴氏秋水承前犯意，以相同方式，為張女縫合傷口。後來因張女傷口感染嚴重至醫院求診，向阮及鄧求償未果，始向台中地檢署提出告訴。