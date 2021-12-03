三立新戲說台灣監製涉背信無罪確定 但工作也確定飛了

三立電視台「新戲說台灣」前監製傅沛筠被指利用職務之便收回扣，三立控背信，傅女遭起訴，但台北地方法院認為她收錢但節目品質不減，不符合違法構成要件，判決無罪。台灣高等法院今駁回檢察官上訴，傅沛筠無罪確定。

傅沛筠是否該當背信罪有法律爭議。台北地檢署第1次將她不起訴處分，三立聲請再議，台灣高等檢察署將案子發回，檢察官第2次偵辦，傅沛筠被訴。

三立電視台2011年5月至2017年7月分別與天合、虹豆、群力傳播公司簽訂電視節目製播合約書，傅沛筠有指揮、督導及審核節目內容的權限。起訴書指傅沛筠共233次向傳播公司收376萬5000元。

三立指控，電視台依約定每集節目支付天合、虹豆、群力製作費20萬7900元，傅沛筠應忠實履行監製義務，卻以每集5000元向傳播公司收回扣，造成三立額外支付製作費，傅女背信。傅沛筠稱，確有收受款項，「是他們基於個人情誼給的饋贈」，節目製作費依三立預算去執行，無涉背信罪。

蔡姓證人稱，覺得傅沛筠辛苦才給錢，傅女很龜毛，「送了錢還是一樣龜毛」，不論給錢前後，都有過因傅女不滿意而重拍；林姓證人稱，因找不出時間請傅女吃飯，以顧問費將利潤給她，「她沒有因收錢放水」；鄭姓證人稱，如何呈現節目效果傅女有指導，於是主動給費用。

北院認為，依證人證述，傅沛筠監製「新戲說台灣」節目時，沒有因為收錢而在審節目時循私，沒有違背三立託負的監製任務。且「新戲說台灣」曾獲同時段收視第一、節目突破3000集，2012年8月24日、2014年7月21日三立還頒發「最佳監製」及「特別貢獻」獎給傅女，傳播公司給傅女錢，是自願縮減利潤，三立未受損害。

檢方不服而上訴，但高院維持一審見解，駁回確定。

不過三立要求傅沛筠一次歸回300萬元且自請辭職，才願簽和解契約，傅沛筠不滿三立是在規避勞動基準法雇主應發放資遣費的法定義務，提確認僱傭關係存在訴訟，一、二審都敗訴，最高法院勞動法庭今年4月29日裁定上訴駁回。