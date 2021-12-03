康和證購地案涉掏空 「總裁」鄭國華1千萬交保

康和證券驚爆購地掏空弊端。調查局查出，康和證券「總裁」鄭國華、董事長鄭大宇父子，利用國泰世華銀行標售土地不良債權時，涉先用人頭低價購地，再用集團華和資產公司名義高價買入，導致康和2億元損失；調查局昨天搜索約談鄭氏父子，台北地檢署今晨依違反證交法等罪命鄭國華1千萬元交保，鄭國華偵訊前，還對媒體比出「YA」的勝利手勢，相當淡定。

另外，康和董事長鄭大宇、康和期貨董座康景泰各200萬元交保，華和資產公司總經理曾弘昌150萬元交保，同案約談被告包括華和資產董事長何啟瑞、董事凌秋華；鄭國華秘書鍾佩君、司機林清連、業務經理卓賢發訊後請回。

據了解，鄭國華在公司雖沒有掛職銜，但實際身分是康和集團「總裁」，出入配有司機，他今晨移送複訊時，身上行頭都是名牌，帽子是BMW經典M系列款式，圍巾則是這2年超夯的精品FENDI，身旁也有許多非調查官人員護駕遮鏡頭。

據調查，鄭國華於2006至2008年間，知悉國泰世華銀行標售台北市萬芳段不良債權土地，找來人頭以指定價格在法院買回，然後再將其中精華的「住三」土地，高價賣回華和資產公司，利用低買高買的手法，賺得上億元利益，這些錢疑流入鄭國華私人口袋，損害華和資產利益，且交易未在財報上揭露。

此外，華和公司名下另外擁有的台北市中山北路土地，原本已找好買家出售，鄭國華又利用相同手法，反向操作，找林清連先以低價向華和買地，再轉手賣給原訂買家，中間價差又達數千萬元，這2批土地買賣沒在財報中揭露，總計價差2億元，違反證交法財報不實、非常規交易等罪。

據了解，鄭大宇向檢調供稱，2006他人在美國，還沒有進入公司，相關土地買賣他並未參與，也不知情。鄭國華也否認有非常規交易。