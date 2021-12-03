康和證券涉購地弊案 董座鄭大宇200萬元交保

康和證券董座鄭大宇。記者張宏業／攝影 康和證券驚爆購地掏空弊端。調查局查出，康和證券「總裁」鄭國華、董事長鄭大宇父子，利用國泰世華銀行標售土地不良債權時，涉先用人頭低價購地，再用集團華和公司名義高價買入，導致康和2億元損失；調查局昨天搜索約談鄭氏父子共9人，台北地檢署今天凌晨依侵占等罪命鄭大宇200萬元交保，鄭國華漏夜偵訊中。

另外，康和期貨董座康景泰也同樣200萬元交保。同案約談包括鄭國華秘書鍾佩君、司機林清連、華和總經理曾弘昌、業務經理卓賢發、陳志和。鄭國華等候偵訊去洗手間時，面對媒體拍照還比出「YA」的手勢，展現「總裁」大器。

康和證券「總裁」鄭國華。記者張宏業／攝影

據調查，鄭國華父子2006至2008年間，知悉國泰世華銀行標售台北市萬芳段一筆不良債權土地，鄭國華找來司機林清連當人頭，以指定價格在法院拍賣程序中，買回萬芳土地，然後再將其中前景較好的地段，高價賣回給康和集團旗下華和公司，價差超過1億元。

此外，華和公司名下另外擁有的台北市中山北路土地，原本已經找好買家出售，鄭國華又利用相同手法，找林清連先以低價向華和買地，再轉手賣給原訂買家，中間價差又達數千萬元，這兩批土地買賣沒在財報中揭露，總計價差2億元，違反證交法財報不實、非常規交易等罪。

據了解，鄭大宇向檢調供稱，2006他人在美國，還沒有進入公司，相關土地買賣他並未參與，也不知情。