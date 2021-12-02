康和證券購地套2億 鄭國華胞妹與秘書漏夜偵訊

康和證券驚爆購地掏空弊端。調查局查出，康和證券董事長鄭大宇、大股東鄭國華父子，利用國泰世華銀行標售土地不良債權時，涉先用人頭低價購入，再用集團旗下公司名義高價買入，導致康和有2億元損失；台北市調查處2日兵分14路搜索鄭氏父子共9人到案，鄭國華胞妹鄭英華等人深夜移送北檢，由檢察官漏夜複訊。

同案移送包括鄭國華秘書鍾佩君、司機林清連、華和公司業務經理卓賢發、陳志和，鄭氏父子尚在調查局詢問中。

康和證券今年初才上演兄弟爭奪經營權戲碼，最終由哥哥鄭國華出線，並成功將兒子鄭大宇推上康和證券董事長。鄭國華在集團內沒有任何董事或經理職務，僅有集團「總裁」身分，在集團大樓內擁有專屬辦公室，並配有私人司機。

據調查，鄭國華父子2006至2008年間，知悉國泰世華銀行標售台北市萬芳段一筆不良債權土地，鄭國華找來司機林清連當人頭，以指定價格在法院拍賣程序中，買回萬芳土地，然後再將其中前景較好的地段，高價賣回給康和集團旗下華和公司，價差超過1億元。

此外，華和公司名下另外擁有的台北市中山北路土地，原本已經找好買家出售，鄭國華又利用相同手法，找林清連先以低價向華和買地，再轉手賣給原訂買家，中間價差又達數千萬元。

檢調懷疑，這2批土地買賣涉及關係人交易，卻沒在財報中揭露，總計價差2億元，違反證交法財報不實、非常規交易、特別背信等罪。