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康和證券購地套2億 鄭國華胞妹與秘書漏夜偵訊

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

康和證券驚爆購地掏空弊端。調查局查出，康和證券董事長鄭大宇、大股東鄭國華父子，利用國泰世華銀行標售土地不良債權時，涉先用人頭低價購入，再用集團旗下公司名義高價買入，導致康和有2億元損失；台北市調查處2日兵分14路搜索鄭氏父子共9人到案，鄭國華胞妹鄭英華等人深夜移送北檢，由檢察官漏夜複訊。

同案移送包括鄭國華秘書鍾佩君、司機林清連、華和公司業務經理卓賢發、陳志和，鄭氏父子尚在調查局詢問中。

康和證券今年初才上演兄弟爭奪經營權戲碼，最終由哥哥鄭國華出線，並成功將兒子鄭大宇推上康和證券董事長。鄭國華在集團內沒有任何董事或經理職務，僅有集團「總裁」身分，在集團大樓內擁有專屬辦公室，並配有私人司機。

據調查，鄭國華父子2006至2008年間，知悉國泰世華銀行標售台北市萬芳段一筆不良債權土地，鄭國華找來司機林清連當人頭，以指定價格在法院拍賣程序中，買回萬芳土地，然後再將其中前景較好的地段，高價賣回給康和集團旗下華和公司，價差超過1億元。

此外，華和公司名下另外擁有的台北市中山北路土地，原本已經找好買家出售，鄭國華又利用相同手法，找林清連先以低價向華和買地，再轉手賣給原訂買家，中間價差又達數千萬元。

檢調懷疑，這2批土地買賣涉及關係人交易，卻沒在財報中揭露，總計價差2億元，違反證交法財報不實、非常規交易、特別背信等罪。

鄭大宇先前因陷入家族內鬥紛爭，他的司機意外發現，車子底盤遭人偷裝了GPS定位，疑遭跟蹤多時，檢警從GPS使用的電話門號追查，發現是由于姓男子以外籍人士名義申辦，因于男當時正因毒品案在監服刑，台北地檢署今年十月對于男處分不起訴，GPS藏鏡人仍是謎。

康和「總裁」鄭國華秘書鍾佩君。記者蘇健忠／攝影
康和「總裁」鄭國華秘書鍾佩君。記者蘇健忠／攝影
康和「總裁」鄭國華司機林清連。記者蘇健忠／攝影
康和「總裁」鄭國華司機林清連。記者蘇健忠／攝影
華和公司業務經理卓賢發。記者蘇健忠／攝影
華和公司業務經理卓賢發。記者蘇健忠／攝影
華和公司業務經理陳志和。記者蘇健忠／攝影
華和公司業務經理陳志和。記者蘇健忠／攝影
康和「總裁」鄭國華胞妹鄭英華。記者蘇健忠／攝影
康和「總裁」鄭國華胞妹鄭英華。記者蘇健忠／攝影

北市 檢察官

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