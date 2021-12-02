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婦偽造1千元12張15天用8次稱製作吊飾 法院判5年8月

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣51歲孔姓婦人今年2月請超商店員以彩色列印方式，影印1千元鈔券12張正背面後，孔婦再將影印紙鈔裁剪後，塗填銀色亮光物質，再拿到飲料店、文具店消費，偽鈔粗糙遭店員識破，店家報警移送法辦。屏東地院審理後，孔姓婦人依偽造幣券罪，處有期徒刑5年8月，可上訴。

判決指出，今年2月下旬，孔姓婦人在東港鎮某超商內，佯稱要製作吊飾使用，請超商店員以彩色列印方式，影印1千元紙鈔正背面影本12張，孔婦再將彩色影印1千元裁剪成與流通的紙幣規格一樣，再塗填銀色亮光物質，仿鈔券正面右側的條狀光影變化箔膜，偽造為1千元紙鈔。

孔婦在今年2月下旬、3月，持偽造1千元假鈔到飲料店，文具店消費，以「洗錢」方式，成功得手多次，由於假鈔的材質粗糙，店家發現後，在東港在地臉書社團發文提醒並報警。

法院審理時，孔婦辯稱，她是要製作蓮花吊飾販賣，使用偽造紙鈔是拿錯錢了，是誤會等語。

合議庭認為，孔婦在今年2月27日傍晚拿偽造紙鈔買東西，當下經店員發現後告知偽鈔，過6分鐘後，孔婦再度拿偽造千元紙鈔買東西，倘若是誤用，怎麼會在短短數分鐘再度持用的道理，孔婦說法不採信。

合議庭認為，孔婦在今年2月23日到3月9日，15天內，先後使用偽鈔8次，對於稱誤拿說法不採信，單純是臨訟卸責辯詞。

合議庭認為，孔婦是具有從事勞動或工作的能力，竟然沒有思循正途獲取所需，偽造幣券犯行，已擾亂交易秩序，情節雖非重大，但已影響紙幣流通交易與國家發行管理通用紙幣的正確性，且犯後一再矯飾，難認具悔意，犯偽造幣券罪，處有期徒刑5年8月。可上訴。

孔姓婦人偽造1千元紙鈔，15天內使用8次，孔姓婦人犯偽造幣券罪，屏東地院處有期徒刑5年8月，可上訴。記者劉星君／翻攝
孔姓婦人偽造1千元紙鈔，15天內使用8次，孔姓婦人犯偽造幣券罪，屏東地院處有期徒刑5年8月，可上訴。記者劉星君／翻攝

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