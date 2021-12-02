中山醫院涉陸籍來台賣淫案 院方發3點聲明駁斥

現任中山醫院院長謝士明被控2019年擔任院長起，明知長榮、台大、保聖達等3間旅行社引入大陸女子來台賣淫，卻協助開立不實健檢或醫美收據，使大陸人民非法進入台灣，涉及違反兩岸人民關係條例等罪，中山醫院今召開記者會並提出3點聲明，強調絕無勾結不肖賣淫人士及無勾結旅行業者行不法分贓之事。

中山醫院委任律師王培安代表院方說明3點聲明，第一，中山醫院絕無勾結不肖賣淫人士。大陸人民來台從事醫美健檢與旅遊行為，是促進兩岸經貿交流，但「與賣淫集團勾結絕非事實」。

根據中山醫院院內登記來台醫美健檢管道來台個案人數，在2015年至2019年期間，總計1.5萬人，目前僅知1名台南賣淫女子遭查獲從事不法性交易，並非外界所說的10人。

王培安指出，根據呈報主管機關紀錄，該賣淫女子來台後確實有到醫院健檢，完成後才前往台南並從事性交易，針對完成健檢離開醫院的民眾，醫院已無責管制其後續行動或旅遊相關行程，若因少數不肖人士利用中山醫院醫美健檢管道入台後，從事不法活動遭逮即稱醫院與賣淫集團勾結，絕非事實。

第二，院方確實回報主管機關健檢到場人員，絕無疏漏。院方強調，確實都有向主管機關呈報，任何經由中山醫院來台醫美健檢的陸客，都有確實到院進行健檢，包含此次遭逮台南賣淫女子，僅1人在預約健檢後未到場，院方也確實向主管機關呈報此事，絕無隱匿情事。

第三，院方絕無與旅行業者勾結不法分贓之事。王培安表示，中山醫院遭質疑牽扯兩岸人蛇賣淫案，引薦陸籍女子來台賣淫事件，藉由健保費與旅行社業者配合拆帳，從中賺取不法利益，院方表示，關於旅行社與醫院的金流，費用由旅行社代墊、醫院則為暫收款，其中差額院方並無不法分贓獲利，金流流向待檢調進一步偵查。