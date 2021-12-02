失戀縱火釀9死已四度判死 最高法院12月23日宣判

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，台北市警員王志偉也葬身火窟，李犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，歷審皆判他死刑，更二審也是第四度判他死刑；案件上訴，最高法院今開庭行言詞辯論，邀請專家學者提出鑑定意見，辯論終結後合議庭諭知12月23日下午3點宣判。

李國輝來台20餘年，已取得中華民國國籍；2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年，2017年11月又犯，這回活活燒死9人。台大醫院精神鑑定報告，認定李具辨別是非能力，犯案後曾返回現場觀看，還到民宅偷衣物變裝逃逸。一審至更二審，雖經最高法院二度發回，李國輝仍被四度判死刑，褫奪公權終身。

最高檢察署檢察官開庭前發函詢問被害人或家屬意見，在法庭上轉述指出，更二審判決死刑合法、妥當，認為應該維持，另引用翁仁賢死刑定讞判決，認為只因細故就縱火，造成大量被害人死亡，符合情節最重大之罪，判處死刑可以聲張公平正義，符合國人感情。

檢察官轉述表示，李國輝為燒兩個人，反而無視其他無辜人的生死，應該處以極刑，才能撫慰家屬的傷痛，且李國輝有兩次放火前科，仍屢屢再犯，犯後至今4年都沒有一句道歉，更有報復心態，再犯可能性很高，對社會造成威脅，沒有教化可能性。

辯護律師表示，更二審判決量刑有違法之處，且李國輝中文不好，在台灣有語言隔閡，連跟律師也無法用中文溝通，必須透過通譯；另犯案前因感情問題，精神狀況越來越差，出現自言自語、對空氣叫罵等症狀，最後也導致他丟了工作，證實他確實有嚴重精神障礙。

律師指出，李國輝在法院就是「異鄉人」，事實審法官根本不在乎他的精神狀況、教化可能性，且態度不佳，甚至質疑「來台灣這麼多年，中文怎麼還不會」，這不是一個認真對待生命權的法院應該做的事情；另李國輝本來就該為他所做的事情付出代價，但原審量刑有違誤，認為判決死刑是不當的。

最高檢察署檢察官表示，本案最重要爭點是精神障礙者是否不得判死刑，而其中「精神障礙」較為抽象必須去解釋，但法律解釋不能違反社會通念、脫離現實，否則就違反經驗法則，不能讓社會大眾所接受。

檢察官指出，根據他30幾年來的辦案經驗，碰過無數重大案件，幾乎每個人都有精神障礙，只是輕或高的差別；若讓所有精障者都不能判死，以現在社會通念是無法接受的，被告應要達到嚴重社會心理精神喪失，才能符合此條件，認為最高法院應維持原判決。