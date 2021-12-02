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跨性別者如何登記「變性」法律空白 法官：聲請釋憲

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

跨性別者「萱萱」吳宇萱在戶政事務所申請性別由男變女遭拒，提行政訴訟，台北高等行政法院日前開庭；合議庭審理認為，吳所主張因長期有「法律空白」，法律不應處於真空及違憲狀態，今天裁定停止審理，聲請釋憲。

吳具男性外部性別特徵，戶籍出生登記為男性，2017年後，陸續經精神科醫師診斷性別不安；2019年，吳向美國變更護照登記為女性經准許，2020年11月20日向台北市中正區戶政務所申請變更性別，被否准申請，吳訴願後提訴訟。

法官認為，性別認同與歸屬為憲法基本權的核心，影響公共社會生活與身分權利義務的關係，應以法律規定，不過，戶籍法並沒有要求應登載性別，立法不明確，與法律明確性原則違背。

裁定書說，戶籍法有關國民身分證的性別記載，只有國民身分證、戶口名簿影像檔建置管理辦法規定，並於統一編號第2碼為性別碼，即再無具體內容，立法者應積極立法，以履行基本權的國家保護義務。

法官認為，先進國家自1980年起已相繼制定性別變更內容、要件與程序法律，反觀我國社會也有需求，卻長期面臨法律真空，目前還看不到法制化終點，牴觸憲法「國家應消除性別歧視，促進兩性地位實質平等」的意旨。

法官審理認為，性別決定權受到憲法保障，在我國卻因長期處於法律空白狀態，基本權的保護已經明顯且迫切，不應容任違憲狀態再持續。

裁定說，行政訴訟經徵詢吳宇萱意見後，認為戶籍法有關性別認定的立法不作為，已牴觸憲法，合議庭有責任透過憲法訴訟，使需要重新定位性別者獲得合憲保障，決定本案停止訴訟，聲請憲法解釋。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

身分證 性別歧視

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