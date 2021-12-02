快訊

直播／第四場「重啟核四」公投發表會 黃士修、苗博雅激辯對決

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男女共飲威士忌一起酒駕 他判刑5月她判刑4月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓女子與巴西籍男子MARCO酒後駕駛汽車、機車上路，MARCO與人糾紛，黃女陪同關心，都被警方施酒測、且超標；台北地方法院審理，依公共危險罪判黃女有期徒刑4月，判MARCO有期徒刑5月，併科罰金3萬元。可上訴。

黃女、MARCO於2021年9月17日晚間共飲威士忌酒，18日凌晨1時30分許，各自開車、騎車上路，2人行經台北巿辛亥路4段時，MARCO與人發生糾紛，黃女路邊停車後下車關心。

警方獲報到現場處理，發現黃女、MARCO都疑似酒駕，對他們施酒測，MARCO測得酒精濃度為0.72毫克，黃女測得酒精濃度為0.70毫克，雙雙移送法辦，檢方偵辦起訴他們，法院審理，2人都認罪。

法院審理認為，MARCO剛於2021年4月酒駕被判刑2月，7月20日判刑確定，不滿2個月即再酒駕，法治觀念薄弱，判MARCO有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金3萬元，至於黃女法官判她有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒駕 酒精 酒測

延伸閱讀

虎年生肖威士忌登場！坦杜推出亞洲獨家虎年雪莉桶原酒

共諜判得比酒駕還低？ 羅致政：民眾覺得好像也沒事

開車自撞分隔島翻車 高雄男酒駕0.87

酒駕男見路檢點躲公車停靠區 警盤查拒測吞18萬罰單

相關新聞

中天播「鳳凰展翅雲」新聞挨罰40萬 告NCC逆轉勝

中天電視前年播出「異象？！三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰40萬元罰鍰；中天不服...

男女共飲威士忌一起酒駕 他判刑5月她判刑4月

黃姓女子與巴西籍男子MARCO酒後駕駛汽車、機車上路，MARCO與人糾紛，黃女陪同關心，都被警方施酒測、且超標；台北地方...

技工開巡邏警車撞傷人… 警局合賠578萬 警：尊重法院判決

台北市警局北投分局永明派出所，2019年因巡邏車故障，通知廠商宇陞汽車公司維修，不料李姓技工幫忙開警車回公司保養，卻在北...

「瘋狂維尼」涉謗又添一樁 黃偉哲秘書去年也曾提告

立委高嘉瑜遭家暴震驚社會，Crazywinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞，該帳號遭爆疑似...

攔查謝長廷兒子闖紅燈 條子鴿出書爆料遭檢方傳喚

員警酈俊睿退休後出版「你所說的都將成為呈堂證供」書籍，內容指涉警察風紀，污衊警察形象，台北市警局上個月通知酈到案，但酈請...

親密暴力自保教戰 促立專法要蒐證

「親密暴力不是只發生於高委員，而是有可能發生在大眾身邊。」時代力量立委王婉諭2日於記者會中指出，台灣平均將近每五名女性就有一人遭受親密暴力，呼籲完善事件的後續處理，如訂定專法處理公佈私密影片的網路暴力！律師陳孟秀呼籲，自保要保存相關證據，如錄音、錄影與對話紀錄，並備份或傳給值得信任的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。