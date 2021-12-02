男女共飲威士忌一起酒駕 他判刑5月她判刑4月

黃姓女子與巴西籍男子MARCO酒後駕駛汽車、機車上路，MARCO與人糾紛，黃女陪同關心，都被警方施酒測、且超標；台北地方法院審理，依公共危險罪判黃女有期徒刑4月，判MARCO有期徒刑5月，併科罰金3萬元。可上訴。

黃女、MARCO於2021年9月17日晚間共飲威士忌酒，18日凌晨1時30分許，各自開車、騎車上路，2人行經台北巿辛亥路4段時，MARCO與人發生糾紛，黃女路邊停車後下車關心。

警方獲報到現場處理，發現黃女、MARCO都疑似酒駕，對他們施酒測，MARCO測得酒精濃度為0.72毫克，黃女測得酒精濃度為0.70毫克，雙雙移送法辦，檢方偵辦起訴他們，法院審理，2人都認罪。

法院審理認為，MARCO剛於2021年4月酒駕被判刑2月，7月20日判刑確定，不滿2個月即再酒駕，法治觀念薄弱，判MARCO有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金3萬元，至於黃女法官判她有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康