國民法官主題列車捷運板南線開跑 希多士、熊讚導覽
司法重大改革「國民法官」制2023年即將上路，為配合新北耶誕城、2022年跨年活動宣傳，司法院在台北捷運板南線打造「國民法官主題列車」，將一列車的車廂改造成法庭。司法院秘書長林輝煌表示，國民法官來自不同背景、有各自生活經驗與多元思考的國民，希望透過國民參與刑事審判，促進社會對話與同理，提升人民對司法的信賴。
「國民法官主題列車」今在捷運南港展覽館站開箱，由國民法官吉祥物「希多士」和台北市官方吉祥物「熊讚」化身一日導覽員，邀請民眾搭乘，預先認識國民法官制度。活動時間從12月1日至明年1月1日。
林輝煌表示，司法院選在北捷運量最大的板南線打造「國民法官主題列車」，民眾可以搭車到新北參加耶誕城活動，也可以到台北101看跨年煙火秀。而民眾進到車廂後會發現列車變成了一間間的法庭，每位乘客就像是未來的國民法官走進法庭、坐上法檯，可與職業法官一起參與審判。
車廂中隨處可見國民法官制度的介紹，林輝煌希望透過這種創意、親近日常生活、輕鬆有趣的方式，讓民眾在搭乘捷運時也能夠認識國民法官制度。林說，未來年滿23歲的國民都將有機會與職業法官共同參與審判，這是台灣司法改革的一大步。
國民法官法後年即將施行，立法委員也相當關心推行進度。立委吳玉琴昨在司法及法制委員會上就點出，不能把刑事審判的基本原則如罪刑法定主義等提醒都省略了，且國民法官法第43條也要求起訴書不得記載「使法院就案件產生預斷之虞」的內容，而目前的模擬法庭大多1、2天，但從日本裁判員制度施行以來的經驗來看，審理日數逐年上升，她希望模擬法庭可以延到4、5天以貼近真實。司法院表示將進一步研究。
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