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技工開巡邏警車撞傷人…警局賠578萬 警：尊重法院判決

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市警局北投分局永明派出所，2019年因巡邏車故障，通知廠商宇陞汽車公司維修，不料李姓技工幫忙開警車回公司保養，卻在北市濱江街闖紅燈，撞傷陳姓女子，致顱內出血，骨盆骨折等傷害。台北地方法院認定，北市警局與李、汽車公司應連帶賠償578萬餘元。稍早警方表示，尊重法院判決並落實監督流程。

2019年10月5日因永明派出所巡邏車故障，通知廠商維修後，技工取車時沒有依照契約規定，須以「拖吊車移置」反而由直接開警車回公司，不料，行經濱江街闖紅燈，撞上陳姓女騎士。女騎士因車禍顱內出血、蜘蛛網膜下出血、左眼神經損傷、骨盆骨折等，住院約半年，目前仍無法獨立行走，李姓技師遭依過失傷害罪判刑5月，緩刑2年。

台北地院認定，警用公務車應由警察或機關駕駛人員駕駛，北市警局應指派警察人員或警察機關駕駛人員，開警車送至汽車公司維修，竟「捨此不為」任由李姓技師駕駛警車；李牽車行為屬於執行職務行為，期間發生車禍事故，李和警局間為僱用關係，警局應負連帶賠償責任。

北投分局今下午表示，汽車公司派人員取車，未依照契約規定用拖吊車移置，「本分局尊重法院判」訴訟期間除了協同汽車維修廠，持續關懷與照護被害人，也要求同仁深切檢討，恪遵標準作業程序，並發揮專業能力，不可再有輕忽心態。全案是否上訴，將與律師研究後再做決定。

技工駕駛巡邏警車送維修，不料卻闖紅燈撞傷騎士。記者蕭雅娟／翻攝
技工駕駛巡邏警車送維修，不料卻闖紅燈撞傷騎士。記者蕭雅娟／翻攝
技工駕駛巡邏警車送維修，不料卻闖紅燈撞傷騎士。記者蕭雅娟／翻攝
技工駕駛巡邏警車送維修，不料卻闖紅燈撞傷騎士。記者蕭雅娟／翻攝
技工駕駛巡邏警車送維修，不料卻闖紅燈撞傷騎士。記者蕭雅娟／翻攝
技工駕駛巡邏警車送維修，不料卻闖紅燈撞傷騎士。記者蕭雅娟／翻攝

北市 警察 北投

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