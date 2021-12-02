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影／高嘉瑜遭男友爆打 中警找女警現聲拍片防家暴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打成傷，引發社會關注，台中市第六警分局臉書今天上線一支防制家暴宣導影片，影片花了2周時間製作，並找來第六警分局何安所的陳姓女警配音，希望透過影片，能喚起民眾不應責怪被害人，為什麼不向外求援，而是更該問「能為她做些什麼呢」的觀念。

台中市第六警分局表示， 根據衛福部統計，我國每年約有17萬件家暴通報案件，代表平均每天都有400多件家暴案件的發生，尚不包括許多受害者選擇沉默、獨自忍受的未通報案件，而施暴者常常利用暴力、威脅要傷害小孩，或使受害者孤立無援等家暴元素，讓家暴案件不斷發生。

第六警分局表示，分局防治組的同仁撰寫劇本，並由何安所的陳姓女警配音，口述施暴者利用虛偽的外衣，使心軟的被害者反而將家暴會發生的原因，歸因在自己身上或替加害人找理由，例如「我也有不對的地方啊」、「他也有正常的時候吧」、「他應該會改吧」，說服自己持續接受被傷害的狀態。

六分局指出，影片花了約2周時間製作才定稿，目的是為讓旁觀者深入了解，被害人為何一再容忍施暴者並選擇沉默獨自忍受，並鼓勵受暴者勇敢站出來，影片在今天已上傳分局的臉書粉絲頁。

第六警分局長蔡元戎呼籲，若民眾身邊正遇到受家暴困擾的朋友，可以給予最誠摯的關懷或協助撥打「113」或「110」等管道，為被害者多帶來一份希望，共同打造幸福城堡。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

立委高嘉瑜遭男友毆打引發社會注目，台中市第六警分局製作防家暴影片，今天在分局臉書粉絲頁上線。圖／第六警分局提供
立委高嘉瑜遭男友毆打引發社會注目，台中市第六警分局製作防家暴影片，今天在分局臉書粉絲頁上線。圖／第六警分局提供
立委高嘉瑜遭男友毆打引發社會注目，台中市第六警分局製作防家暴影片，今天在分局臉書粉絲頁上線。圖／第六警分局提供
立委高嘉瑜遭男友毆打引發社會注目，台中市第六警分局製作防家暴影片，今天在分局臉書粉絲頁上線。圖／第六警分局提供
立委高嘉瑜遭男友毆打引發社會注目，台中市第六警分局製作防家暴影片，今天在分局臉書粉絲頁上線。圖／第六警分局提供
立委高嘉瑜遭男友毆打引發社會注目，台中市第六警分局製作防家暴影片，今天在分局臉書粉絲頁上線。圖／第六警分局提供

家暴 台中市 林秉樞

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