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中天播「鳳凰展翅雲」新聞挨罰40萬 告NCC逆轉勝

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

中天電視前年播出「鳳凰展翅雲朵」新聞，被NCC裁罰40萬元罰鍰，中天不服提行政訴訟，台北地方法院更一審逆轉判中天勝訴，可上訴。聯合報系資料照
中天電視前年播出「鳳凰展翅雲朵」新聞，被NCC裁罰40萬元罰鍰，中天不服提行政訴訟，台北地方法院更一審逆轉判中天勝訴，可上訴。聯合報系資料照

中天電視前年播出「異象？！三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰40萬元罰鍰；中天不服提行政訴訟，台北地方法院前審認為中天有害投票可靠性，影響公共利益，判中天敗訴，但被台北高等行政法院廢棄原判決，發回更審，台北地方法院更一審逆轉判中天勝訴，可上訴。

中天新聞台2019年2月18日中午製播「異象？！三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，晚間6時許再以「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲？！」為標題製播新聞，被NCC認為內容未經查證，引導民眾將特地政治人物和怪力亂神的說法結合，依違反衛星廣播電視法裁罰40萬元。

中天電視主張，當時是參選立委缺額補選的謝龍介，邀請侯友宜、盧秀燕、韓國瑜到台南遠東科技大學體育館站台，剛好網友在高雄天空拍到「鳳凰雲」，才會製播相關新聞，記者口白時也已經說明照片是取自於網路，也分別採訪民俗學者意見和氣象專家說明雲象成因，新聞也註明「民俗信仰請勿盡信」等標語，已經盡查證義務，認為NCC裁罰有誤。

NCC抗辯，相關新聞除了引用網路，未求證注意真實，甚至連結立委補選，以怪力亂神影響民眾認知，未考量公共利益，而將政治人物和巧合做不恰當連結，藉由加工後製把雲朵形狀誇大具象為鳳凰，又藉民俗專家預言立委輔選結果，操弄輿情觀感。

台北地院前審認為，中天未經查證，以真實性有疑慮的照片，在競選期間內以民俗觀測天相和特定政治人物連結，有害投票可靠性，影響公共利益，判中天敗訴；案經上訴，北高行廢棄原判決，發回更審。

台北地院更一審指出，NCC裁罰前將新聞提送外部廣播電視節目廣告諮詢會議，16名委員中有9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，4人認為違法，最後會議決議「發函改進」，建議業者提出改善方案。

但NCC委員會審議時，沒有討論諮詢會議建議處理的方式，也沒有附上任何理由，就認定中天新聞違法，並決議裁罰40萬元；且NCC委員會未說明不採多數委員意見的理由，只擷取少數委員意見做成處分，法院認為NCC處分恣意判斷而違法，逆轉判中天勝訴。

NCC 中天新聞 韓國瑜

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