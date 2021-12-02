攔查謝長廷兒子闖紅燈 條子鴿出書爆料遭檢方傳喚

酈姓退休警察「條子鴿」涉犯社會秩序維護法。記者蕭雅娟／翻攝

員警酈俊睿退休後出版「你所說的都將成為呈堂證供」書籍，內容指涉警察風紀，污衊警察形象，台北市警局上個月通知酈到案，但酈請假，警方依侮辱公署等罪函送台北地檢署，檢察官今天首度傳喚酈出庭說明，訊後請回。

酈俊睿在3名律師陪同下，以被告身份進入北檢，庭訊進行到下午結束，酈說明自己的經歷與過去撰寫文章，沒有侮辱公署，檢方將調查真實性。對於媒體提問，酈以「偵查不公開」絕說明。

據了解，酈俊睿日前在臉書影射，他曾在台北攔查到駐日代表謝長廷兒子闖紅燈，逕行開出罰單後，隔天就遭處分申誡2支，引起謝長廷不滿駁斥假訊息，之後各界陸續傳出酈俊睿造假自身經歷的澄清，包括他自稱從空軍飛行員轉警職，但立委王定宇表示，經過查證，我國空軍從來沒有「酈」姓飛行員。

台北市警局調查發現，酈俊睿出版的「你所說的都將成為呈堂證供」，還有其他與事實不符、時序有問題的地方，可能影響警譽，主動偵辦，警方通知酈到案說明時，酈委由律師代表出面請假，當時律師強調，書籍僅講到具體指責的事項，並非抽象謾罵，有無侮辱公署罪有待討論。