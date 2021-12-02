快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攔查謝長廷兒子闖紅燈 條子鴿出書爆料遭檢方傳喚

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

酈姓退休警察「條子鴿」涉犯社會秩序維護法。記者蕭雅娟／翻攝
酈姓退休警察「條子鴿」涉犯社會秩序維護法。記者蕭雅娟／翻攝

員警酈俊睿退休後出版「你所說的都將成為呈堂證供」書籍，內容指涉警察風紀，污衊警察形象，台北市警局上個月通知酈到案，但酈請假，警方依侮辱公署等罪函送台北地檢署，檢察官今天首度傳喚酈出庭說明，訊後請回。

酈俊睿在3名律師陪同下，以被告身份進入北檢，庭訊進行到下午結束，酈說明自己的經歷與過去撰寫文章，沒有侮辱公署，檢方將調查真實性。對於媒體提問，酈以「偵查不公開」絕說明。

據了解，酈俊睿日前在臉書影射，他曾在台北攔查到駐日代表謝長廷兒子闖紅燈，逕行開出罰單後，隔天就遭處分申誡2支，引起謝長廷不滿駁斥假訊息，之後各界陸續傳出酈俊睿造假自身經歷的澄清，包括他自稱從空軍飛行員轉警職，但立委王定宇表示，經過查證，我國空軍從來沒有「酈」姓飛行員。

台北市警局調查發現，酈俊睿出版的「你所說的都將成為呈堂證供」，還有其他與事實不符、時序有問題的地方，可能影響警譽，主動偵辦，警方通知酈到案說明時，酈委由律師代表出面請假，當時律師強調，書籍僅講到具體指責的事項，並非抽象謾罵，有無侮辱公署罪有待討論。

律師 警察 空軍

延伸閱讀

批謝長廷「會掉淚的鱷魚」免賠 羅智強：沒有絲毫喜悅

指謝長廷「逼死蘇啟誠」 羅智強遭告判決結果出爐

「把私下告解公開就是不道德」 謝長廷告施明德

「特務案」謝長廷終提告 施明德：攤開證據法院見

相關新聞

指姪「瘦肉精養豬下場是腦癌過世」被告 法官判無罪：合理懷疑

彰化縣曾養過豬的張姓男子去年在臉書貼文說「瘦肉精的毒，碰到皮膚也會吸收！」「我親眼看過我姪子10年前用，下場是腦癌」等，...

幫吳淑珍詐國務機要費 「SOGO貴婦團」種村碧君喊：我什麼都不知道啦

台北地院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地檢署...

攔查謝長廷兒子闖紅燈 退休警出書爆料遭檢方傳喚

員警酈俊睿退休後出版「你所說的都將成為呈堂證供」書籍，內容指涉警察風紀，污衊警察形象，台北市警局上個月通知酈到案，但酈請...

親密暴力自保教戰 促立專法要蒐證

「親密暴力不是只發生於高委員，而是有可能發生在大眾身邊。」時代力量立委王婉諭2日於記者會中指出，台灣平均將近每五名女性就有一人遭受親密暴力，呼籲完善事件的後續處理，如訂定專法處理公佈私密影片的網路暴力！律師陳孟秀呼籲，自保要保存相關證據，如錄音、錄影與對話紀錄，並備份或傳給值得信任的人。

環保蟑螂低價收廢木材倒柴油放火燒 15人遭法辦

張姓、鄭姓男子涉嫌以農業科技公司在新竹地區租土地，推置多達7千立方公尺的廢木材，還涉嫌用柴油縱火燃燒，火勢延燒多天，甚至...

少女愛上大她37歲的乾爹 他2度性侵被判刑2年

少女小如（化名）的父親長期酗酒，母親車禍死亡，她因欠缺情感寄託，而愛上大她37歲的乾爹阿雄（化名），而阿雄趁駕車載上學途...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。