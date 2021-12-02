環保蟑螂低價收廢木材倒柴油放火燒 15人遭法辦

張姓、鄭姓男子涉嫌以農業科技公司在新竹地區租土地，推置多達7千立方公尺的廢木材，還涉嫌用柴油縱火燃燒，火勢延燒多天，甚至燒到周邊山林，空氣污染還影響國道三號關西段行車安全。保七行大日前執行搜索，張姓等15名犯嫌，依照廢棄物清理法、森林法等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

保七刑大指出。今年5、6月接獲民眾檢舉，新竹縣關西服務區附近土地，疑似被人承租用來堆放廢木材，還會燒廢木材，火勢太大令人恐慌，還延燒到附近的林業用地。

專案小組調查，鄭嫌、張嫌等2人，非法用農業科技公司名號，以每車4000元低於市價價格，向不特定公司行號收取廢木材處理費，並承租土地堆置長寬高70、25、4公尺，合計7000立方公尺體積的廢木材，不法獲利約5百萬元；犯嫌涉灑柴油縱火焚燒，因火勢過大燃燒數日，還延燒至周遭山林地，嚴重影響空氣品質，甚至影響國道三號關西段行車安全。

警方掌握相關事證後，持搜索票查獲鄭、張2人，並查扣帳冊、送貨單據、買柴油發票等，依照廢棄物清理法、森林法及公共危險罪嫌送辦，新竹地檢署複訊後，諭知各5萬元交保。日前警方再度將2人及其他涉案的公司負責人、司機等15人，依照廢棄物清理法、森林法等罪嫌送辦。犯嫌辯稱，堆放廢木材是為了發酵做成肥料。