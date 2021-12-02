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親密暴力自保教戰 促立專法要蒐證

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

立委王婉諭（左三）2日召開「性別暴力零容忍 一起做被害人的後盾」記者會，控訴現行法規對親密暴力規範的不足。（網路截圖）
立委王婉諭（左三）2日召開「性別暴力零容忍 一起做被害人的後盾」記者會，控訴現行法規對親密暴力規範的不足。（網路截圖）
「親密暴力不是只發生於高委員，而是有可能發生在大眾身邊。」時代力量立委王婉諭2日於記者會中指出，台灣平均將近每五名女性就有一人遭受親密暴力，呼籲完善事件的後續處理，如訂定專法處理公佈私密影片的網路暴力！律師陳孟秀呼籲，自保要保存相關證據，如錄音、錄影與對話紀錄，並備份或傳給值得信任的人。

大眾可能都是受害者

衛福部統計資料顯示，台灣近每五名婦女就有一人曾遭受親密伴侶的暴力。王婉諭指出，其中許多暴力行為並非一次性的行為，受害者持續地壟罩暴力的陰影下。同時，親密關係暴力通報案件持續上升，從2015年至去年，增加了近6千件通報。她針對親密暴力攀升的狀況說，這種事件「不是只發生於高委員，而是有可能發生在大眾身邊。」

王婉諭表示，在立委高嘉瑜公佈家暴事件後，反而引發許多民眾提出「為什麼不逃跑」、「為什麼不求救」等質疑。她指出，這些譴責都可能對受害者造成再一次的傷害，而社會不該有這樣的態度，而是要「一起做被害人的後盾」，且應該要完善後續的相關處理，如事件通報之後該如何協助受害者、應該如何賠償等問題。

專法阻卻網路暴力

勵馨基金會執行長王玥好依據實務經驗說，目前接獲親密暴力通報，有10%是為非同居關係。而非同居關係導致暴力形式不一定為肢體暴力，有可能是言語威脅、跟蹤騷擾，或者新科技騷擾，如GPS定位、散佈私密影片等。她表示，「網路影像沒有下架，專業人員在怎麼提供受害人專業治療，創傷都是不會痊癒的。」

王婉諭補充，數位性暴力相關法律仍有不足，目前刑法235條來管理未經同意的私密影片，但235條的保護法益為「妨害風化」，而忽略的受害者個體的性自主、性隱私。她呼籲，儘管可與平台協商來進行下架相關影片，但卻沒有法律的強制力，仍盼能夠以訂立專法處理，保障受害者的權益。

大恆國際法律事務所律師陳孟秀則向大眾堅定地呼籲，「親密暴力不是愛，是犯罪」，並指出《家庭暴力防治法》不僅限於家庭成員，也包含男女朋友、前情人之間的暴力行為，說明現行法律仍是有辦法保護大眾，期許受害者勇敢站出來。

她提醒，受害者第一時間要做的事情是「自保」，並保存相關證據，包括錄音、錄影或對話紀錄，至醫院取得驗傷單。更重要的是，如果把這些證據放在身上，可能因此再度受暴、威脅的可能性，所以要進行備份或傳遞給可以信任的人，讓法律能夠真正的協助你。

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王婉諭 律師 時代力量

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