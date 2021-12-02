指姪「瘦肉精養豬下場是腦癌過世」被告 法官判無罪：合理懷疑

彰化縣曾養過豬的張姓男子去年在臉書貼文說「瘦肉精的毒，碰到皮膚也會吸收！」「我親眼看過我姪子10年前用，下場是腦癌」等，被檢方依違反食品安全衛生管理法起訴，不過彰化地方法院法官認為，的確有相關報導和研究說瘦肉精可能會引起癌症，張男並非故意捏造，而是合理懷疑，因此判無罪。

張男去年9月在臉書個人頁面貼文說「我親眼看過我姪子10年前用，下場是腦癌，癌細胞還把腦殼吃掉」、「所以進口的吃了，會沒問題嗎？」等文字，彰化地檢署檢察官認為張男明知目前並無證據顯示長期食用含合法限量萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）容易引起癌症或造成癌症轉移，竟基於散播有關食品安全之不實訊息的犯意貼文，因此將他起訴。

彰化地方法院法官審理此案時，張男也說，他以前有養過豬，知道瘦肉精是有毒的，網路上隨便查就知道瘦肉精是有毒的，也有副作用，張男也引用徐麗娟等人所著「萊克多巴胺與人體癌症之相關性評估報告」作為證據，雖該篇評估報告結論認為目前並無證據顯示長期食用含合法限量萊克多巴胺容易引起癌症或造成癌症轉移，但張男仍以其姪子養豬時曾使用萊克多巴胺，且姪子養的豬在市場上遭驗出有瘦肉精，後來姪子也因腦癌過世，認定用萊克多巴胺會致癌而貼文。

判決書指出，「萊克多巴胺與人體癌症之相關性評估報告」中的確有提到「近日有報導指出含瘦肉精之美國牛肉恐引起癌症轉移。…另引述一些流行病學之研究，指出與β腎上腺受體素有相反作用之β腎上腺拮抗劑可能有抑制癌症轉移之效果，藉以推論乙型受體素可能引起癌症」，顯見確實有相關資料提到瘦肉精會使癌症轉移，且有流行病學研究後作成瘦肉精可能會引起癌症之推論。

法官也引述相關新聞報導包括「精神科醫師蘇偉碩表示，瘦肉精對身體的影響是全身性的，雖然政府說要吃大量才會有危害，但事實上，長期低劑量的接觸更危險，不僅影響生殖力、癌症轉移風險提高，…目前國際動物實驗上，可以發現瘦肉精不僅使心血管疾病風險增加，老鼠實驗中發現癌症轉移機率增加22倍」。

還有維基百科關於萊特多巴胺資料「目前的實驗數據無法確定其是否會對人體產生其他副作用，人體長期攝取殘留的萊克多巴胺是否會造成健康問題也尚不清楚，一些動物試驗顯示，瘦肉精會使癌細胞轉移能力增加30倍」等。